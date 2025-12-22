e-Devlet'te elektrikli aracı olanları ilgilendiren özellik

e-Devlet üzerinden hayata geçirilen yeni sistem ile elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj ağları arasında istasyon bulma ve doğru noktayı seçme ile ilgili yaşadıkları zorluklar giderilecek. e-Devlet mobil uygulamasına eklenen özellikle beraber kullanıcılar, bulundukları konuma en yakın şarj istasyonlarına erişebilecek.

e-Devlet mobil uygulamasında kullanıma sunulan "Şarj İstasyonları" hizmeti ile elektrikli araç sahipleri, bulundukları konuma en yakın şarj noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda sürücüler için pek çok kritik bilgi de tek ekranda sunuluyor. Kullanıcılar, şarj istasyonlarındaki anlık doluluk durumu, soketler ve diğer teknik bilgilere de ulaşabiliyor.

TGRT Haber'de yer alan habere göre; istasyonlarda yer alan ve aracın desteklediği soket tipleri de uygulama üzerinden detaylı şekilde incelenebiliyor. Uygulama arayüzünde AC ve DC şarj seçenekleri farklı kategorilerde listelenirken, kW cinsinden şarj gücü değerleri de aktarılıyor.