FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

e-Devlet'te elektrikli aracı olanları ilgilendiren özellik

e-Devlet mobil uygulamasına "Şarj İstasyonları" hizmeti eklendiği öğrenildi. Yeni özellikle beraber, elektrikli araç sahiplerinin, konumlarına en yakın şarj noktalarını harita üzerinden görebileceği, istasyonların anlık doluluk durumuna ve diğer teknik bilgilere erişebileceği kaydedildi.

e-Devlet'te elektrikli aracı olanları ilgilendiren özellik
Hande Dağ

e-Devlet üzerinden hayata geçirilen yeni sistem ile elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj ağları arasında istasyon bulma ve doğru noktayı seçme ile ilgili yaşadıkları zorluklar giderilecek. e-Devlet mobil uygulamasına eklenen özellikle beraber kullanıcılar, bulundukları konuma en yakın şarj istasyonlarına erişebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emeklisi için İsa Karakaş 'kulislerde net mesaj' deyip zammı açıkladı Memur ve emeklisi için İsa Karakaş 'kulislerde net mesaj' deyip zammı açıkladı

e-Devlet te elektrikli aracı olanları ilgilendiren özellik 1

e-Devlet mobil uygulamasında kullanıma sunulan "Şarj İstasyonları" hizmeti ile elektrikli araç sahipleri, bulundukları konuma en yakın şarj noktalarını harita üzerinden görüntüleyebiliyor. Aynı zamanda sürücüler için pek çok kritik bilgi de tek ekranda sunuluyor. Kullanıcılar, şarj istasyonlarındaki anlık doluluk durumu, soketler ve diğer teknik bilgilere de ulaşabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk! Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

e-Devlet te elektrikli aracı olanları ilgilendiren özellik 2

TGRT Haber'de yer alan habere göre; istasyonlarda yer alan ve aracın desteklediği soket tipleri de uygulama üzerinden detaylı şekilde incelenebiliyor. Uygulama arayüzünde AC ve DC şarj seçenekleri farklı kategorilerde listelenirken, kW cinsinden şarj gücü değerleri de aktarılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talep artacak: 3 bin TL'den başlıyor!Talep artacak: 3 bin TL'den başlıyor!
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 33,66, aylık yüzde 2,04 arttıTarımsal girdi fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 33,66, aylık yüzde 2,04 arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
e-devlet elektrikli araç Şarj istasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.