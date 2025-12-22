FİNANS

Memur ve emeklisi için İsa Karakaş 'kulislerde net mesaj' deyip zammı açıkladı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Maaş zammı için gözler ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Bunun yanı sıra refah payı ya da seyyanen zam olup olmayacağı da merak edilen konular arasında. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, edindiği kulis bilgilerini aktardı. Karakaş'ın "Kulislerde net mesaj" vurgusu dikkat çekti.

Hande Dağ

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkının ardından gözler Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. 5 Ocak 2026 tarihinde maaş zamlarına ilişkin tüm rakamlar netlik kazanacak. Şimdi memur ve memur emeklileri ek iyileştirmeler gelip gelmeyeceğini merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden bilgileri aktardı.

"YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 32'Yİ AŞMAYACAK GİBİ"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında TÜFE'deki değişimin 2025 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış olarak gerçekleştiğini anımsatan Karakaş, "Eylüldeki %3,23 aylık artış (beklenti %2,5'ti), dezenflasyon sürecini baltalamıştı. Ekimdeki %2,55 de ekonomi yönetimini zorlamıştı. Kasım ayı ise beklentilerin altında kaldı. Yine de yıl sonu %30 altı hedefi uzak görünüyor. Merkez Bankası, 2025 hedefini %25-29'dan %31-33'e yükseltti. Ancak kasımdaki düşük artış sonrası, aralıkta da benzer bir seyir bekliyorum. Yıl sonu enflasyonu %32'yi aşmayacak gibi" ifadelerini kullandı.

İŞTE KESİNLEŞEN ZAM ORANLARI

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim kümülatif enflasyon farkı toplamının yüzde 10,25 olduğunu, Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bu oranın yüzde 11,21'e çıktığını belirten Karakaş, bu oranın aynı zamanda SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin 5 aylık garantilenmiş zammını oluşturduğunu vurguladı. Memur ve memur emekli maaşlarının zam hesabının ise farklı olduğunu, keza toplu sözleşmelere göre belirlendiğini belirtti.

En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yüzde 15,57 zam yapıldığını hatırlatan Karakaş "Ama yine enflasyonun altında kaldı" dedi.

Devamında Karakaş, "Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak" ifadelerini kullandı.

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık zam oranının yüzde 16,55 olduğunu, Kasım ayı enflasyonu ile birlikte yüzde 5,91 enflasyon farkı oluştuğunu, toplu sözleşme zammı (%11) eklendiğinde şimdiden kesinleşen 5 aylık zam toplamının yüzde 17.57’ye yükseldiğini aktaran Karakaş, bu orana ayrıca +1000 TL taban artışının da garanti olduğunu vurguladı. Karakaş "Buna göre hâlen en düşük memur emekli maaşı 22.671 TL iken 5 aylık zamla 22 bin 655 TL +1000 TL taban artışına ulaştı" dedi.

Yıl sonu enflasyonu tahmininin en fazla yüzde 31 ila 32 aralığında olması yönünde olduğunu belirten Karakaş "Bu durumda memur ve emeklilerinin zam oranı %18,5-19,5 bandında olması kuvvetle muhtemel hâle gelecektir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi bulması mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" ifadelerini kullandı.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Ankara kulislerinden edindiği bilgileri de aktaran Karakaş "Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: 2023/Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle bir kez daha suya düşüyor. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün 18 bin 500 TL’yi aşmış bulunmaktadır. Yani seyyanen zam vaadi ifa edilmiş olsa en düşük memur emeklisinin maaşı bugün itibarıyla 2026/Ocak zammı ilave edilmeden bile 40 bin TL’yi aşacaktı. Bu rakama 2026/Ocak zammı da ilave edilince rakam 50 bin TL’ye yaklaşacaktı. Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme" dedi.

"Mevcut izlenimler toplu sözleşmede ne varsa sadece bunlar memurlara ve emeklisine verilecek. İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor" diyen Karakaş, "Rakamlar %18,5-19,5 bandında bir soluk alma fırsatı sunuyor. Ama enflasyon tehdidi sürüyor. Seyyanen zam bu yıl da gelmeyecek. Yine de 77 yılı aşkın yasal gelenek ve vaatler gereği hakkınız olan seyyanen artış için mücadele sürecek... Umarım yanılırım ve 2026, beklenen ek iyileştirmeleri getirir" ifadelerini kullandı.

