E-devlet'ten tek tuşla paranızı geri alabilirsiniz! En şikayetçi il İstanbul

Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden tam 12,4 milyar liralık şikayet çözüme kavuşturuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre en çok şikayet edilen ürünler de belli oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin verileri açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet verdiği hatırlatıldı. Heyetlerin tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözümüne imkan sağladığına, aynı zamanda yargının iş yükünü önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon tüketici uyuşmazlığının yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandığına dikkat çekildi. Heyetlerin 2025 yılında da yoğun mesai yaparak tüketicilere hizmet verdiği belirtilen açıklamada, "2025 yılında tüketici hakem heyetlerine 907 bin 515 başvuru yapılırken, bunun 849 bin 143'ü karara bağlandı. Başvuruların parasal değeri 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Başvuru sayısında 2024 yılına kıyasla yüzde 20 artış kaydedildi" denildi.

BAŞVURULARIN YÜZDE 72'Sİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILDI

Tüketicilerin e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla kolay şekilde hakem heyetlerine başvuru yapabildiği hatırlatılan açıklamada, geçen yılki başvuruların yüzde 72'sinin e-Devlet üzerinden yapıldığı, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği aktarıldı. 2025 yılında başvuruların yüzde 58'inin erkek, yüzde 42'sinin kadın tüketiciler tarafından yapıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EN ŞİKAYETÇİ İL İSTANBUL

"Yaş dağılımına bakıldığında en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş grubundaki, en az başvuru ise yüzde 3 ile 65 yaş üzerindeki tüketiciler tarafından gerçekleştirildi. Geçen yıl heyetlere en fazla başvuru 235 bin 253 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u 100 bin 958 ile Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 ile Bursa, 28 bin 45 ile Antalya takip etti. En az başvurunun yapıldığı il ise 561 ile Ardahan oldu

EN FAZLA AYAKKABIDAN ŞİKAYET EDİLDİ

Açıklamada, il tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvurunun 24 bin 506 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, ilçe tüketici hakem heyetleri arasında da en fazla başvurunun 14 bin 13 ile Ankara'nın Yenimahalle İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapıldığı belirtildi. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 64'ünün ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla gerçekleştiği de vurgulanan açıklamada, "Başvuruların yüzde 36'sı ayıplı mal, yüzde 28'i ayıplı hizmet şikayetlerine ilişkin oldu. Ürün bazında bakıldığında ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri, toplam başvuruların yüzde 19,6'sını oluşturarak ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 4,75 ile mobil hat aboneliği, yüzde 3,97 ile kredi kartı üyelik ücreti, yüzde 3,71 ile mobilya, yüzde 3,61 ile cep telefonu, yüzde 3,11 ile internet aboneliği izledi. e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı da yüzde 5,19 oldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 484 bin 170 (yüzde 53,35) ile en fazla başvurunun perakende ticaret sektörüne ilişkin olduğu, bu sektörü 104 bin 112 başvuruyla abonelik hizmetleri, 86 bin 637 başvuruyla finansal hizmetler sektörlerinin takip ettiği aktarıldı.

Bakanlık ve tüketici hakem heyetlerinin tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, yasal hakları ve şikayetlerine ilişkin çözüm yolları hakkında Bakanlığımız internet sitesinde yer alan https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi adresindeki tüketici rehberinin ilgili bölümlerinden detaylı bilgi alabilir. Hakem heyetlerine 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda e-Devlet kanalıyla ya da Ticaret İl Müdürlüklerimiz ile tüm ilçe kaymakamlıklarımıza yazılı dilekçe vererek başvuru yapılabilir" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

