Edirne'nin ayçiçeği üretiminde tekrar zirvede yer alması hedefleniyor

Edirne'de 270 üreticiye yüzde 75 hibe destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Edirne'nin ayçiçeği üretiminde tekrar zirvede yer alması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Ekilişlerini Artırma Projesi kapsamında Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Vali Yunus Sezer törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin son üç yıldır kuraklıkla mücadele ettiğini söyledi.

Ürün çeşitliliğinin artırılması, sulanabilir alanların genişletilmesi ve kuraklığa dayanıklı tohum kullanımının önemine işaret eden Sezer, ayçiçeğinin Edirne için stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Ayçiçeğinin bölge için de önemli olduğunu ifade eden Sezer, "Ayçiçeği bizim için önemli çünkü 2023'te Türkiye birincisiydik. Kuraklığa bağlı olarak düşüş yaşıyoruz. Bu yıl alınan tedbirlerle ayçiçeğinde yine istenilen verim oranını yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

SULAMA PROJELERİ

DSİ'nin sulama projelerini artırdığını anlatan Sezer, Çakmak Barajı, Meriç Sulama Sistemleri ve Hamzadere'deki sulama alanlarının 18 bin hektara ulaşacak seviyeye geldiğini kaydetti.

Bu yıl yağışların etkisiyle bereketli bir dönemin yaşandığını dile getiren Sezer, Edirne'deki göletlerde doluluk oranlarının istenilen seviyenin üzerine çıktığını söyledi.

Köylerde üretimin artırılması ve kadın üreticilerin desteklenmesinin önemine değinen Sezer, kırsaldaki nüfusun artırılması gerektiğini bildirdi.

Sezer, Edirne'de üretimi artırmak amacıyla üç temel hedef belirlediklerini ifade ederek, köy altyapısının güçlendirilmesi, sulanabilir alanların artırılması ve seracılığın yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Köy yollarında son iki yılda 200 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt çalışması yapıldığını aktaran Sezer, iki yılda 64'ten fazla sulama projesinin hayata geçirildiğini, bu yıl da yaklaşık 24 küçük sulama projesinin sürdürüleceğini söyledi.

Seracılık alanında da önemli ilerleme sağlandığını ifade eden Sezer, iki yıl önce yok denecek seviyede olan sera varlığının geçen yıl 100 dekara ulaştığını kaydetti.

BÖLGENİN ŞARTLARINA UYGUN TOHUM DAĞITILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de Edirne genelinde 270 üreticiye 12 bin dekara ekilmek üzere yüzde 75 hibe destekli 4 ton 250 kilogram yerli ayçiçeği tohumu dağıttıklarını belirtti.

Köse, proje kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, bölge şartlarına uygun, adaptasyon kabiliyeti yüksek, orabanş ve mildiyö hastalıklarına toleranslı SUN 2259 CL çeşidinin temin edildiğini kaydetti.

Üretici Saniye Yıldırım da ayçiçeği üretimde yerli ve milli tohum kullandıklarını ifade etti.

Kadın üreticiler olarak üretime katkı sunduklarını anlatan Yıldırım, babasından öğrendiği çiftçiliği devletin de desteğiyle sürdürdüğünü söyledi.

Konuşmaların ardından üreticilere hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

SAROS KÖRFEZİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR GÖZDEN GEÇECEK

Gazetecilerin sorusu üzerine Vali Sezer, Keşan'da kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenleyeceğini anlattı.

Saros Körfezi'ndeki çalışmaları değerlendireceklerini ifade eden Sezer, "Saros Körfezi'nde geçen yıl başlattığımız çalışmaları sürdüreceğiz. Orayı çöpten ve kargaşadan kurtaracağız. Geçen yıl güzel işler yapıldı bu sene o işleri standart bir hale getireceğiz. Arkadaşlarımızla bu konuları konuşacağız. Geçen sene bir seferde 400 kamyon çöp topladık sahillerden. Bir ay sonra tekrar aynı oldu. Çevre timleri kurmuştuk, bu yıl tekrar onu profesyonel hale getireceğiz." diye konuştu.

Törene, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Esat Nuhoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

