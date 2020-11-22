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Efsane Cuma günü indirimleri.... Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday başlama tarihi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan müthiş indirim günleri başladı. Son yıllarda Türkiye’de de etkin olmaya başlayan Black Friday indirimlerinde firmalar ve e-ticareti siteleri belirledikleri günlerde indirim yapmayı tercih ediyor. Ülkemizde Efsane Cuma olarak bilinen indirim rüzgarına dair vatandaşların merakı arttı. Online alışverişin zirve yaptığı 2020 Black Friday ne zaman? İşte 2020 Efsane Cuma indirimi başlangıç tarihi...

Efsane Cuma günü indirimleri.... Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday başlama tarihi!

Dünya çapında ünlü markaların katıldığı Black Friday indirimlerine Türkiye Efsane Cuma ismiyle dahil oluyır. Birçok mağazanın vitrinlerinde indirimlerin ve kampanyaların asıldığı indirimleri alışveriş tutkunları yakından takip etmeye başladı. 2020 Black Fridaya ne zaman başlayacak sorusunu merak eden vatandaşlar, birçok ürüne indirimli satın almak için heyecanlanıyor. Peki Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı ve ilk ne zaman başladı? Black Friday 2020 indirim günlerine dair merak edilen tüm detaylar...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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Türkiye’de Efsane Cuma, Şahane Cuma, Kara Cuma olarak isimlendirilen indirim günlerinin başlangıç tarihi araştırma konusu oldu. İstedikleri ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenler Black Friday başlama saatini beklemeye başladı. Kasım indirimleri olarak da bilinen Black Friday 20 Kasım 2020 Cuma günü başladı. Yaşanılan yoğunluğu önlemek isteyen bazı e-ticaret siteleri ise Black Friday başlama tarihini 25 Kasım olarak belirledi.

Markaların yüzde 80-90’a varan indirimlerle müşteriyle buluştuğu Efsane Cuma günü indirimleri Kasım ayının son iki haftasında gerçekleştiriliyor. Kargoların sipariş artışından zor günler yaşadığı Black Friday indiriminde genellikle stoklar tükeniyor ve müşteriler istedikleri ürünleri daha geç teslim alabiliyor. 2020 Black Friday indirimlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar yoğunluktan öncesinde sipariş vermek için hızlı davranmaya başladı. Peki Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı?

BLACK FRIDAY NEDİR? EFSANE CUMA NEDİR?

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1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan Black Friday indirimleri yılbaşının başlangıç döneminde ortaya çıktı. Çılgın alışveriş günleri daha sonrasında İngiltere ve Kanada da benimsendi. Yılbaşına özel olarak yüzde 90’a varan indirimlerin yapılması alışveriş sevenlerin Black Friday’e olan ilgisini arttırdı. Amerika’da Black Friday’e özel olarak mağazalar kapılarını sabah 05.00’te açıp geç saatlere kadar kapatmıyordu. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve insanlar ürünlere ulaşabilmek için çılgın bir rekabete giriyordu. Bu durum dünyanın pek çok ülkesinde kısa sürede yayılmaya başladı ve özellikle internet alışverişlerinde etkili oldu.

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BLACK FRIDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkiye’de Efsane Cuma olarak bilinen Black Friday indiriminin ortaya çıkış hikayesi oldukça şaşırtıcı. History.com'da yer alan bilgiye göre, 1800'lü yılların sonunda bu terimin ilk kayıtlı kullanımı finansal krizlere uygulandı. Bu finansal krizi değerlendirerek kara dönüştüren Jay Gould ve Jim Fisk adını tarihe yazdı. Bu ikili olabildiğince fazla altın aldılar ve faizlerin yön değiştirerek yükselmesine neden oldular. Aldıkları altınlar kara geçince sattılar ve yüklü miktarda kar elde ettiler. 24 Eylül 1869'da ise kriz çözüldü ve borsa ile birlikte altın fiyatları da çöküşe geçti.

2020 BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

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Heyecanla beklenen Efsane Cuma günleri 2020 yılında ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Alışveriş tutkunlarının araştırdığı tarih 2020 yılında 27 Kasım Cuma gününe denk gelmesi planlanıyor. Birçok marka bu tarihe özel olarak dev indirim ve kampanyaları sunmaya hazırlanıyor. 2020 Black Friday indirimleri e-ticaret sitelerinde ise birkaç güne yayılarak adeta bir alışveriş festivaline dönüşecek.

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