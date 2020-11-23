Efsane Cuma günü indirimleri.... Black Friday ne zaman 2020? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday başlama tarihi!

Dünya çapında ünlü markaların katıldığı Black Friday indirimlerine Türkiye Efsane Cuma ismiyle dahil oluyır. Birçok mağazanın vitrinlerinde indirimlerin ve kampanyaların asıldığı indirimleri alışveriş tutkunları yakından takip etmeye başladı. 2020 Black Fridaya ne zaman başlayacak sorusunu merak eden vatandaşlar, birçok ürüne indirimli satın almak için heyecanlanıyor. Peki Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı ve ilk ne zaman başladı? Black Friday 2020 indirim günlerine dair merak edilen tüm detaylar...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye’de Efsane Cuma, Şahane Cuma, Kara Cuma olarak isimlendirilen indirim günlerinin başlangıç tarihi araştırma konusu oldu. İstedikleri ürünlere daha uygun fiyatlarla sahip olmak isteyenler Black Friday başlama saatini beklemeye başladı. Kasım indirimleri olarak da bilinen Black Friday 20 Kasım 2020 Cuma günü başladı. Yaşanılan yoğunluğu önlemek isteyen bazı e-ticaret siteleri ise Şahane Cuma indirimi başlama tarihini 25 Kasım olarak belirledi.

Markaların yüzde 80-90’a varan indirimlerle müşteriyle buluştuğu Efsane Cuma günü indirimleri Kasım ayının son iki haftasında gerçekleştiriliyor. Kargoların sipariş artışından zor günler yaşadığı Black Friday indiriminde genellikle stoklar tükeniyor ve müşteriler istedikleri ürünleri daha geç teslim alabiliyor. 2020 Black Friday indirimlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar yoğunluktan öncesinde sipariş vermek için hızlı davranmaya başladı. Peki Efsane Cuma günleri 2020 ne zaman başlayacak? Büyük Kasım indirimleri başladı mı?