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EGO duyurdu! İşte Ankara’da zamlı ulaşıma geçilecek tarih

30.12.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da zamlı ulaşıma geçilecek tarih belli oldu. EGO, başkentte zam yapılan yeni ulaşım tarifesine 5 Ocak 2022 tarihinde geçileceğini duyurdu.

EGO duyurdu! İşte Ankara’da zamlı ulaşıma geçilecek tarih

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yapılan açıklamayla Başkentte zam yapılan yeni ulaşım tarifesine 5 Ocak 2022 tarihinde geçileceğini bildirdi.

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EGO Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak Büyükşehir Belediyemizce hazırlanan yeni toplu ulaşım tarifesi, UKOME tarafından gündeme alınarak karara bağlanmıştır. Bilet fiyatlarının enflasyona göre karşılaştırıldığında son 25 yıldaki en düşük oranda olduğunu, gider maliyetlerindeki artış göz önüne alındığında tam bilet tutarının 6,5 TL olması gerekirken 4,5 TL olarak belirlendiğini ve aradaki farkın kurumumuzca karşılanacağını tekrar belirtiyoruz. Öğrenci abonman ücreti ise aylık 75 TL’ye 225 biniş olarak düzenlenmiştir. 5 Ocak 2022 tarihinden itibaren yeni tarifenin geçerli olacağını bilgilerinize sunuyoruz.” (İHA)

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