EK MTV 2023 SON ÖDEME ne zaman? Ek MTV iptal edildi mi? İşte son durum!

"Ek MTV iptal edildi mi?" sorusunun yanıtı sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası araştırılmaya devam ediliyor. Ocak ve Temmuz'da 2 taksit olarak yapılan ödemeler birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı bütçe harcamalarının artması sebebiyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Peki, ek MTV iptal mi edildi? İşte, ek MTV ile ilgili detaylar...

EK MTV 2023 SON ÖDEME NE ZAMAN?

Ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda ödeme süreci yarın sona erecek.

EK MTV İPTAL ETTİ Mİ?

Ek MTV'nin iptali talebinde bulunuldu. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Fakat esas inceleme için karar ve gün belirtilmediği için verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmuyor.