EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Ekim 2025! Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak?

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Ekim kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kira zam oranı için belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla ekim ayında kira artışı yapacaklar için rakam da netleşti. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranlarıyla 12 aylık enflasyon rakamı da ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahiplerinin dikkatle takip ettiği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri Ekim ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Ekim kira zam oranı 2025, Ekim kira zammı yeni kira zammı hesaplama ve ile ilgili son durum...

EKİM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

Eylül ayı kira artış oranı yüzde 39,62 olarak açıklanmıştı. Ancak bilindiği üzere ev sahipleri tavan zam oranı olarak açıklanan bu rakamın altında da zam yapabiliyor. Son olarak hem ev sahipleri hem de kiracılar ekim ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre Ekim kira artış oranı da belli oldu.

EKİM KİRA ZAMMI

Ekim 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Ekim ayında kiralarına en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapabilecek. Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı Ekim 2025 kira zam oranı belli olması sonrası kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan orana göre şu şekilde yapılıyor:

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 754 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 672 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 34 bin 590 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 38,36

Aylık Yeni Kira Tutarı: 41 bin 508 TL