EKK toplantısı sonrası açıklamada işaret edildi: Reformlar hayata geçirilecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2026 yılının ikinci toplantısının ardından yapılan açıklamada, uygulanan programın olumlu etkilerinin makroekonomik ve finansal göstergelere net şekilde yansıdığı belirtilerek, enflasyonla mücadelenin talep ve arz yönlü politikalarla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada "Kritik alanlarda hayata geçireceğimiz reformlarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, "Kararlılıkla uyguladığımız programın olumlu etkileri makroekonomik ve finansal göstergelere net bir şekilde yansımaktadır" ifadesine yer verildi.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR"

Açıklamada, 2025 yılında ekonomik aktivitenin, tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İşsizlik oranı serinin açıklanmaya başladığı 2005’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Küresel ticaretteki zorluklara rağmen dirençli ihracat ve güçlü turizm gelirleri sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etmiştir. Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek seviyeye ulaşmış, Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona ermiştir. Ülke risk primi önemli ölçüde gerilemiş ve dış borçlanma maliyetleri azalmıştır. Deprem harcamalarına rağmen mali disiplin tesis edilmiştir. Tüm bu olumlu gelişmeler kredi notumuza da yansımış, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirmiştir. Dezenflasyon süreci başarıyla sürerken enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam etmektedir. Enflasyonla mücadelede uyguladığımız talep yönlü politikaları; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla da destekliyoruz. Arz yönlü politikalarımız enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü desteklemektedir. Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ile bu konjonktürde izlenmesinde yarar görülen politika ve stratejiler ele alınmıştır. Küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi, öngörülebilirliği güçlendiren kararlı politikalarla ilerlemektedir. Risklere karşı gerekli tedbirler alınırken, ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine yönelik gereken adımlar atılmaktadır."

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ ÇOK BOYUTLU POLİTİKALARLA SÜRDÜRECEK"

Açıklamada, 2026 yılında hayata geçirilecek reformlara da işaret edilerek "Kritik alanlarda hayata geçireceğimiz reformlarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yeşil ve dijital dönüşüm, kalkınma politikalarımızın odağını oluşturmaya devam edecektir. Korumacı politikaların arttığı bir ortamda başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirecek, ürün ve pazar çeşitliliği ile sanayimizin teknolojik dönüşümü hızlandırılarak katma değerli üretim ve ihracatı artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesi yapıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
