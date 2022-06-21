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Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! 5 lira oldu mu? Açıklama geldi

21.06.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ekmek fiyatlarının bazı ilçelerde 5 lira oldu iddiasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan son dakika açıklaması geldi. Balcı, "Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen ’Ekmek İstanbul’da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak’ açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! 5 lira oldu mu? Açıklama geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası’nda ekmek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı, "Son zamanlarda kamuoyunda gündeme gelen ’Ekmek İstanbul’da 5 lira oldu, tüm ilçelerde de yakın zamanda 5 lira fiyat uygulanacak’ açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul’da 39 ilçemiz vardır. İstanbul’da 3 ilçede tarife dışı bir uygulaması olması, 5 liradan satılması, tüm İstanbul’da ekmeğin 5 liradan satılacağı anlamı taşımamaktadır. Bu yasal olmayan uygulama, yetkili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılarak neticelendirilecektir diye düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız kamuoyunda ve basında, geçtiğimiz aylarda, şubat ayında ülke genelinde ekmeğin 6 lira olacağı, böyle kalmayıp 7 lira olacağı, hatta 10 lira olacağı telaffuzları yapılmaktaydı. İlgili bakanlıklarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün geldiğimiz noktada ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liradan satılmaktadır. Yani ülkede uygulanan fiyat kilogramı 20 liradır" dedi.

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"5 LİRA ALGISINI OLUŞTURMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Balcı, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla haziran ayında unda destekleme söz konusu olmamış olsaydı, bugün belki de 5 lirayı da konuşmuyor olabilirdik. Un fiyatının 530 lira, 600 lira bandında seyretmesiyle fırıncı esnafımız için 5 lira da yeterli olmayabilirdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, haziran ayında da desteklemenin devam etmesiyle birlikte en makul fiyat şuanda gündemimizde 20 liranın üzerinde değildir. 20 lira birçok şehrimizde uygulanmaktadır. Biz esnafımızın hakkını korurken, vatandaşımızın da mağdur olmaması konusunda geçtiğimiz aylarda ne yapıyorsak ilgili bakanlıklarımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Dolaysıyla ekmeğin 5 lira olduğu haberlerini, 39 ilçesi olan İstanbul’da 3 ilçede yasal olmayan uygulamadan dolayı 5 lira algısını oluşturmayı doğru bulmuyorum. Fırıncılarımızın sorunlarını görüşüyoruz. Esnafımızın içinde bulunduğu zor durumu biliyoruz. Fırıncı esnafının mağdur olmaması için aynı zamanda tüketicinin de mağdur olmaması için iki tarafı da düşünerek hareket ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda, kamuoyunda yer alan ’Ekmek 6 lira, 7 lira olacak’ açıklamasının gerçek olmadığını, bugün itibariyle ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 20 lira olarak uygulanacak. Bu illerde de fırıncı esnafının mağdur olmaması için, 20 liranın altındaki fiyatlar konusunda ilgili kurum olan esnaf odaları birliği ve ticaret odalarının gerekli çalışmaları yapmalarını gerekir"

"BU 3 İLÇEDE UYGULANAN 5 LİRA FİYATI DOĞRU FİYAT DEĞİLDİR"

Balcı, "200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız kilosu 25 liraya gelir. Dolayısıyla bu 3 ilçede uygulanan 5 lira fiyatı doğru fiyat değildir. İstanbul, bir an önce Türkiye’de uygulanan 4 lira fiyatını almalı. 200 gram ekmek 4 lira olmalı. Kilosu 20 lira olan fiyatı uygulamaları gerekir" sözlerine ekledi. (İHA)

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İstanbul
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