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Ekmek ve su zammı polemiği! Muhalefete yüklenen Erdoğan'a Altaylı sert çıktı: "Onun için hala kuyruklar oluşuyor"

02.07.2024 10:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçimlerden sonra yapılan zamlara gönderme yaparak isim vermeden muhalefeti eleştirmişti. "Bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar" diyen Erdoğan'a Fatih Altaylı'dan ses getirecek bir yanıt geldi.

Ekmek ve su zammı polemiği! Muhalefete yüklenen Erdoğan'a Altaylı sert çıktı: "Onun için hala kuyruklar oluşuyor"

Erdoğan'ın ekmek ve su zamları üzerinden muhalefete yüklenmesi gündem yarattı. Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında Erdoğan'ın sözlerine değindi. Erdoğan'a benzin zamları üzerinden yanıt veren Altaylı ayrıca, ""Halk Ekmek'e yapılan zama rağmen, diğer ekmekten daha ucuz mu, değil mi? Onun için hala kuyruklar oluşuyor" dedi.

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ERDOĞAN: DÜN ATIP TUTUYORLARDI, BUGÜN HER ŞEYE ZAM YAPIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yapılan zamlarla ilgili muhalefete şu sözlerle yüklenmişti:

"Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu. Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar.

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"ASTRONOMİ FİYAT ARTIŞLARINA GİTTİLER"

'Ucuzlatacağız, fiyatını indireceğiz, hatta bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerin neredeyse tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Bu konuda gemi öyle bir azıya aldılar ki kendi partilileri bile isyan etmeye başladı."

"SEN BENZİNİ ARTIR, SONRA 'BELEDİYELER ZAM YAPIYOR'"

Gazeteci Fatih Altaylı ise Erdoğan'a Halk Ekmek ile benzin zamları üzerinden şöyle yanıt verdi:

"Halk Ekmek'e yapılan zama rağmen, diğer ekmekten daha ucuz mu, değil mi? Onun için hala kuyruklar oluşuyor. Elektriği yüzde 38 arttır, bütün girdilerin fiyatları alsın başını gitsin, çiftçiye 900 lira buğday fiyatı ver ama buğday onun iki misline satılsın, sonra de ki 'Belediyeler zam yapıyor.'

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Bu otobüs suyla, havayla, oksijenle, doğal gazla mı işliyor, içine binenlerin yenmesiyle mi işliyor? Nasıl olacak abiciğim, sen benzini arttır, sonra 'belediyeler'...

İSTANBUL'DA HALK EKMEK VE SU ZAMLARI

İstanbul'da geçtiğimiz hafta İstanbul Halk Ekmek’te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamlanarak 5 liradan 8 liraya yükselmişti.

Mayıs ayında ise İSKİ’nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapılmıştı. Böylece birinci kademe suyun birim fiyatı 23,72 liradan 32,28 liradan yükselmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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