Ekonomi Reform Paketi ile bankaların aktif kalitesi yükseltilecek

Kredinin tahsisinden başlayıp sorunlu alacak haline gelip çözümlenmesine kadar olan yaşam döngüsündeki yapısal sorunların giderilmesi için BDDK’nın paydaşların da katılımıyla mevzuatı ve süreçleri iyileştirme çalışmaları planladığını belirten sektör temsilcileri, BDDK'nın bankacılıkta teminata dayalı kredi tahsisinden, nakit akımlarına, projeye ve risklilik değerlendirmesine dayalı kredilendirmeye geçilmesini temel amaç olarak değerlendirdiğini söyledi.

BANKALARIN AKTİF KALİTESİ ARTIRILACAK

Kaynaklar, erken uyarı göstergeleriyle kredilerde ortaya çıkabilecek olası ödeme sorunlarının erken teşhis edilerek önceden müdahale edilmesi ile sorunlu alacaklara yeni akımların engellenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Bankacılık kaynakları, yaşama şansı olan, katma değer ve istihdam üreten şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için finansal yeniden yapılandırmanın yetersiz olduğu durumlarda operasyonel yeniden yapılandırma ve rehabilitasyona da ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

BDDK düzenlemeleriyle bu ihtiyaçların tespiti ve etkin bir şekilde uygulanması için bankaların söz konusu fonksiyonları ve birimleri oluşturmasının beklendiğini ifade eden kaynaklar, planın, banka içinde çözülemeyen ya da birden fazla bankayı ilgilendiren kredilerin rehabilitasyonunda Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) opsiyonunun devreye alınmasını da kapsadığını vurguladı.