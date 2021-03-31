FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ekonomi Reform Paketi ile bankaların aktif kalitesi yükseltilecek

Ekonomi Reform Paketi ile bankaların aktif kalitesi yükseltilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 14:09 | Son Güncelleme

Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerinin finansal sektöre önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

Ekonomi Reform Paketi ile bankaların aktif kalitesi yükseltilecek

Kredinin tahsisinden başlayıp sorunlu alacak haline gelip çözümlenmesine kadar olan yaşam döngüsündeki yapısal sorunların giderilmesi için BDDK’nın paydaşların da katılımıyla mevzuatı ve süreçleri iyileştirme çalışmaları planladığını belirten sektör temsilcileri, BDDK'nın bankacılıkta teminata dayalı kredi tahsisinden, nakit akımlarına, projeye ve risklilik değerlendirmesine dayalı kredilendirmeye geçilmesini temel amaç olarak değerlendirdiğini söyledi.

BANKALARIN AKTİF KALİTESİ ARTIRILACAK

Kaynaklar, erken uyarı göstergeleriyle kredilerde ortaya çıkabilecek olası ödeme sorunlarının erken teşhis edilerek önceden müdahale edilmesi ile sorunlu alacaklara yeni akımların engellenmesinin hedeflendiğini aktardı.

GİB'den son dakika açıklaması: Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacakGİB'den son dakika açıklaması: Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak

Bankacılık kaynakları, yaşama şansı olan, katma değer ve istihdam üreten şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için finansal yeniden yapılandırmanın yetersiz olduğu durumlarda operasyonel yeniden yapılandırma ve rehabilitasyona da ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

BDDK düzenlemeleriyle bu ihtiyaçların tespiti ve etkin bir şekilde uygulanması için bankaların söz konusu fonksiyonları ve birimleri oluşturmasının beklendiğini ifade eden kaynaklar, planın, banka içinde çözülemeyen ya da birden fazla bankayı ilgilendiren kredilerin rehabilitasyonunda Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) opsiyonunun devreye alınmasını da kapsadığını vurguladı.

Kaynaklar, aktiften silme ve Varlık Yönetim Şirketlerine (VYŞ) satışı özendirecek teşvik mekanizmalarının kurulmasının planlandığını belirterek, "Plan kapsamında VYŞ’lerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve rekabetçi yapılarının artırılmasına yönelik olarak Finansal Kurumlar Birliği’ne (FKB) üye olabilmesi halihazırda sağlanmış bulunuyor. Bir sonraki aşamada ise VYŞ’lere beş yıl süreyle tanınan vergi ve harç istisnasının süresiz hale getirilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

SGK Prim yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son gün!SGK Prim yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son gün!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacakVergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
Uzman erbaş maaşları arttı!Uzman erbaş maaşları arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den dizilerle ilgili flaş öneri: Acilen kesilmeli
Bahçeli'den dizilerle ilgili flaş öneri: Acilen kesilmeli
Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?
Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?
İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?
İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?
Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Goldman Sachs, Türkiye'nin enflasyon tahminini yükseltti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye ve kamu kurumlarının doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor
Doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor
GİB'den son dakika açıklaması: Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak
SGK Prim yapılandırmasında ilk taksit ödemesi için son gün!
Ödeme için bugün son gün!
Türkiye Müteahhitler Birliğinin yeni başkanı Erdal Eren oldu
Türkiye Müteahhitler Birliğinin başkanı belli oldu
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik ödemeleri ne zaman yatar? Bakan açıkladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeme tarihi belli oldu!
Son Dakika: Mart ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi belli oldu
5 Nisan'da hesaplara yatacak!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.