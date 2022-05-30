Ekonominin en önemli verisi yarın açıklanıyor! Büyüme rakamları için beklenti netleşti...

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve yılın tamamında ise yüzde 11 büyümüştü.

BAKAN NEBATİ’DEN BÜYÜME BEKLENTİSİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulunda bugün yaptığı konuşmasında büyüme rakamlarına ilişkin, öncü rakamların yüzde 7'lik büyümeye işaret ettiğini belirtti.



