Ekrem Açıkel’in ‘peynir zammı’ sözleri olay oldu! ‘Reyona giderken kredi çekelim’

TÜİK verilerine göre gıda enflasyonu yüzde 80’i aşmış durumda. Temel ihtiyaç ürünlerine her gün bir yeni zam haberi gelirken geçtiğimiz günlerde süt fiyatlarında yapılan yüzde 33’lük artış market tezgahlarına yansıdı. En ucuz sür 16 lira olurken en pahalı süt fiyatı ise 20 lirayı aştı.

Maliyetler gerekçe gösterilerek yapılan çiğ süt zamları ise üreticinin beklentisini karşılamadı. Bir litre sütü yaklaşık 8 liraya mal eden ancak 5,70 TL’den satan üreticilerin zararını karşılamak için Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt referans fiyatlarını 7,50 TL’ye çıkarmıştı. Ancak bu artış da yetersiz kaldı.

Süte yapılan zam süt ürünlerinde de fiyat artışını beraberinde getirdi. 800 gramlık beyaz peynirler 60-85 lirayken, 1 kg beyaz peynirin fiyatı 80 ile 90 lira arasında değişiyor. Yapılan zamların ardından kaşar peynirin kilosu ise 100 lirayı aştı. 1 kg tereyağının fiyatı 80-120 lira arasında değişirken 250 gram tereyağının fiyatı 16-18 lira oldu. Yoğurt fiyatlarının geldiği seviye de dikkat çekiyor. 1 kg yoğurt 20-27 lira arasında satılırken ayran yapılan zamlarla birlikte 4 liradan 8 liraya yükseldi. Son zam öncesi 35 lira olan iki kiloluk yoğurtlar 45 liradan başlayıp 52 liraya kadar çıkıyor.

"HERKESİN HAKLI OLDUĞU NEGATİF FATURA"

TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, süt ürünlerindeki zammı anlatırken dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ekranda yer alan peynir fiyatları için, “Süt 5 ay önce 10 liraydı. 5 ayda yüzde 100 arttı. 800 gram normal beyaz peynir 60 ile 85 lira arasında. Vallahi süt ve peynir reyonuna giderken bankadan bir eksper isteyin krediye falan başvuralım. Orta üst klasman bir parça kaliteli kaşar peyniri ise 100 lira. Türkiye’de bir kilo kaşar peyniri 100 lira olmuştur. Bu denklemde vatandaşın kazanamadığı açık, üreticinin kazanamadığı açı. Sanayiciye sorsanız o da aynı. Herkesin haklı olduğu ama negatif yazan bir fatura olabilir mi? Bize kalsiyum lazım, bize protein lazım” diyerek eleştiride bulundu.



