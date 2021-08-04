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Elektrik kesintileriyle ilgili yeni açıklama! Son bir günde yüzde bin 169'luk artış

04.08.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yaşanan elektrik kesintileri Türkiye’nin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Buna göre, tüketiciler en çok kesintilerin habersiz yapılmasından, ilgili kurumlara ulaşamamaktan ve kesinti nedeniyle elektronik eşyalarının bozulmasından şikayet etti. Araştırma sonuçlarına göre elektrik dağıtım firmalarının şikayetleri son bir günde yüzde 46 arttı.

Elektrik kesintileriyle ilgili yeni açıklama! Son bir günde yüzde bin 169'luk artış

Türkiye’nin dört bir yanında dün Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehrin elektriksiz kalması tüketicileri sosyal medyada harekete geçirdi.

Türkiye’nin en çok merak edilen markalarının sıralandığı Trend 100’de, Alo 186 en çok aranan kurum olurken, listenin ilk sıralarında elektrik dağıtım şirketleri de yer aldı. Tüketicilerin bir türlü ulaşamadıklarını belirttiği Alo 186’nın son bir günde ziyaret artış oranı yüzde bin 169’a yükseldi. Öte yandan elektrik dağıtım firmalarının şikayetleri son bir gün yüzde 46 arttı.

“ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR SEVİYEDE”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada kesintilerin nedenini mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları yüzünden aşırı artan elektrik talebi olarak değerlendirirken son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığı bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca elektrik tedarikinde kısmi kesintilerin yaşandığını, kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahalelerin yapıldığı belirtildi.

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Elektrik kesintileriyle ilgili gelen şikayetlerin bazıları şöyle sıralandı: Online derslerinde aksaklıklar yaşadığını ifade eden bir tüketici, “Derslerimi yapamıyorum. İzmir Buca’da ikamet ediyorum. Sabah 10 civarı elektrikler kesildi. Sitede planlı kesinti gözükmüyor. Bilgi için 186’yı arıyorum ancak ulaşılamıyor. Numara çalmıyor bile. Canlı derslerim var, elektrik olmadan hiçbir şey yapamıyorum” dedi.

Şehrin merkezinde elektrik kesintisinden şikayet eden başka bir vatandaş da, “Bıktık artık elektrik kesintisinden. Sanki köydeyiz… Şehrin merkezinde elektrik yok. Planlı kesinti yok, bilgi verilmiyor. 186'ya ulaşamamak daha facia. En azından bilgi verilsin üç saatten fazla bir elektrik mi gider? Hafta sonları perişan oluyorduk şimdi hafta içine de denk geldi” ifadelerini kullandı.

“TÜM İŞLERİM AKSADI”

Kuaför dükkânı işleten bir başka tüketici ise elektrik kesintileriyle ilgili şunları söyledi: “Geçen haftadan beri enerji yetersizliği yaşıyorum kadın kuaförüyüm bütün işlemlerim elektrikle yapılıyor. Klima çalışmıyor, cihaz kendini kapatıyor. Arıyorum arıza talebi oluşturuluyor ama hiçbir şekilde dönüş sağlanmıyor. Her aradığımda aynı. Lütfen gereğini yapın.

"SICAKTAN UYUYAMIYORUZ"

Adana’da yaşayan ve sıcaktan uyuyamadığını belirten diğer bir vatandaş ise, “Elektrikler kesik ve Adana gibi bir yerde bu ölüm gibi bir şey. Lütfen yardımcı olun. Hava çok ama çok sıcak. Sıcaktan uyuyamıyoruz bile. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"ELEKTRONİK EŞYALARIM BOZULDU"

Elektrik kesintilerinin teknolojik cihazları bozduğunu söyleyen bir vatandaş da “Bu kesintileriniz yüzünden internet modemimi, konsolumu, TV’mi bozdunuz. Verdiğimiz yüksek faturalarla bu elektriğin hiç kesilmemesi lazım. Lütfen rica ediyorum. Kesip durmayın” dedi.

"KESİNTİYLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ"

İrtibat numaralarına ulaşamamaktan şikayet eden bir tüketici, “Maslak gibi bir yerde elektrikler kesik ve ilgili şirketin telefonlarına ulaşılmıyor. Telefonu aradığınızda otomatik meşgule alıyor. kesintiyle ilgili bilgi almak neredeyse imkansız. Maslakta plazalar olmasından kaynaklı kesinti olduğunda cihazlarımız açısından ciddi bir problem yaşıyoruz ilgili mercilerin bu konuda çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

"TEKNOLOJİ ÇAĞINDA ELEKTRİKLER KESİLİYOR"

Elektrik kesintileriyle ilgili şikayette bulunan bir tüketici ise, “Home office çalışıyorum. Her gün elektrik gidiyor, mahvoldum. İş yerimle sürekli sıkıntı yaşıyorum. Bıktık bu zamanda da artık elektrik gider mi? Teknoloji çağında yaşıyoruz. Lütfen artık buna bir çözüm bulunsun. Sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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