Elektrik santrallerine 770 milyon TL'lik kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 15 santrale şubat için toplam 770 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 53 milyon 900 bin lirayla en yüksek ödeme ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim San. ve Tic. AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Baymina Enerji AŞ, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, Akenerji Elektrik Üretim AŞ, Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ile İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketleri 51 milyon 220 bin 694 lira tutarında kapasite ödemesiyle Enerjisa Enerji Üretim AŞ (Bandırma II) izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

