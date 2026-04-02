Elektrik santrallerine 770 milyon TL'lik kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 15 elektrik üretim santraline şubat ayı için 770 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 15 santrale şubat için toplam 770 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 53 milyon 900 bin lirayla en yüksek ödeme ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim San. ve Tic. AŞ, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Baymina Enerji AŞ, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, Akenerji Elektrik Üretim AŞ, Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ile İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketleri 51 milyon 220 bin 694 lira tutarında kapasite ödemesiyle Enerjisa Enerji Üretim AŞ (Bandırma II) izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel yakıt kıtlığı hükümetleri talep kontrolüne itiyorKüresel yakıt kıtlığı hükümetleri talep kontrolüne itiyor
Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar Nisan 2026'da rekor tekliflerle yarışıyor!Emekli promosyon yarışı kızışıyor: Bankalar Nisan 2026'da rekor tekliflerle yarışıyor!

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

