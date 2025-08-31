FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar...

Milyonlarca emekli, bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyalarını takip ederken 1 Eylül Pazartesi itibarıyla bankaların yeni promosyon tutarlarını ilan edeceği öğrenildi. Promosyonlar belirlenirken 1 Ocak 2026'da yapılacak yeni emekli maaş zammı miktarlarının da dikkate alınması beklentiler arasında yer alırken yeni rakamların ne kadar olacağı da merak ediliyor.

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar...
Hande Dağ

Emekli promosyon tutarları milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Mevcut durumda bankalar tarafından emeklilere, maaşlarına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu ödeniyor. Ancak 1 Eylül itibarıyla promosyon aralığının 10 bin TL - 35 bin TL olmasının beklendiği öğrenildi.

Emekli için 35 bin TL rakamı! 1 Eylül de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar... 1

Sabah'ta yer alan habere göre; temmuz ayında emekli maaş zammının belli olmasıyla bankalar da bu zammı dikkate alarak yeni promosyon rakamlarının 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde belirlemişti. Şimdi, ocak ayında da emeklilerin alacağı maaş zammı merak edilirken bu doğrultuda enflasyon rakamları ve tahminleri de takip ediliyor. Bankaların şimdiden yapacağı güncellemelerle 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin - 35 bin TL olmasının beklendiği öğrenildi.

Emekli için 35 bin TL rakamı! 1 Eylül de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar... 2

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine talepte bulunması halinde bankalarca promosyon ödemesi yapılıyor. Akbank, Albaraka, Denizbank, ING, Kuveyt Türk, QNB, Ziraat, TEB, Finans Katılım, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi gibi çok sayıda banka promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Emekli için 35 bin TL rakamı! 1 Eylül de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar... 3

Bankalarca ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademelerine göre belirleniyor. Bunun yanında bankalar, yaptıkları kampanyalarda en düşük promosyon tutarının üstünde ödemeler yapabiliyor ve farklı kampanyalarla çeşitli imkanlar sunabiliyor.

Emekli için 35 bin TL rakamı! 1 Eylül de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar... 4

Bankalarca tek seferde ve peşin olarak ödenen promosyon 3 yılda bir veriliyor. Emekliler, istediklerinde daha yüksek promosyon ödemesi için maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Ancak bu noktada kredi kullanım durumu ve bankacılık işlemlerine dair şartlar da önemli oluyor. Bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu'ndan açıklama! Demir yolu tesislerinde yenilikBakan Uraloğlu'ndan açıklama! Demir yolu tesislerinde yenilik
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka banka promosyonları emekli promosyon Emekli promosyonu emekli promosyon kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Ali Koç'tan gece yarısı transfer hamlesi! Cimbom'u kızdıran teklif...

Günlerdir sırra kadem basan Trump sonunda ortaya çıktı! 'Pentagon Pizza' teorisi çöktü

Günlerdir sırra kadem basan Trump sonunda ortaya çıktı! 'Pentagon Pizza' teorisi çöktü

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Gece İnat Box uygulamasını açanların, hesaplarını boşalttılar

Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu

Bankaların promosyon ödemeleri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.