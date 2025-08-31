Emekli için '35 bin TL' rakamı! 1 Eylül'de güncelleniyor, banka emekli promosyonunda rakamlar...

Emekli promosyon tutarları milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Mevcut durumda bankalar tarafından emeklilere, maaşlarına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu ödeniyor. Ancak 1 Eylül itibarıyla promosyon aralığının 10 bin TL - 35 bin TL olmasının beklendiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; temmuz ayında emekli maaş zammının belli olmasıyla bankalar da bu zammı dikkate alarak yeni promosyon rakamlarının 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak şekilde belirlemişti. Şimdi, ocak ayında da emeklilerin alacağı maaş zammı merak edilirken bu doğrultuda enflasyon rakamları ve tahminleri de takip ediliyor. Bankaların şimdiden yapacağı güncellemelerle 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin - 35 bin TL olmasının beklendiği öğrenildi.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine talepte bulunması halinde bankalarca promosyon ödemesi yapılıyor. Akbank, Albaraka, Denizbank, ING, Kuveyt Türk, QNB, Ziraat, TEB, Finans Katılım, Garanti, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi gibi çok sayıda banka promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

Bankalarca ödenebilecek en düşük promosyon tutarı, kişilerin aylık tutarına karşılık gelen aralık kademelerine göre belirleniyor. Bunun yanında bankalar, yaptıkları kampanyalarda en düşük promosyon tutarının üstünde ödemeler yapabiliyor ve farklı kampanyalarla çeşitli imkanlar sunabiliyor.

Bankalarca tek seferde ve peşin olarak ödenen promosyon 3 yılda bir veriliyor. Emekliler, istediklerinde daha yüksek promosyon ödemesi için maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Ancak bu noktada kredi kullanım durumu ve bankacılık işlemlerine dair şartlar da önemli oluyor. Bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında yer alıyor.