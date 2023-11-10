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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ (SSK, BAĞ-KUR)! Emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı

28.10.2023 17:18 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin verileceğini duyurmuştu. 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak verilecek olan emekli ikramiyesinin kimlere verileceği ve hangi tarihlerde ödeneceğine dair sorular milyonlarca emeklinin gündeminde yer aldı. Peki, emeklilere 5 bin TL ikramiyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yattı mı, ne zaman ödenir?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ (SSK, BAĞ-KUR)! Emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı

Emeklilere 5000 TL ikramiye şartları ve ödeme tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her sene iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin bu yıl 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle verileceği müjdelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin detayları belli oldu. Öte yandan çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, emekli ikramiyesi şartları neler? Beş bin lira emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman geçer? İşte detaylı bilgiler...

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EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesinin detayları belli oldu. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da Bağkur 14 Kasım'da yapılacak.

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29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

31 Ekim 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Erdoğan yeni bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin lira ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık. Emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, işçi olsun, ücretli çalışanların hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Yapılan açıklamalara göre 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

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İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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