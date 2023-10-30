Memur maaşı ve emekli zammı için çifte ipucu! Hem Merkez Bankası hem TÜİK peş peşe duyuracak: Tüm hesabı o iki rakam değiştirecek

Emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret için Ocak 2024 bekleniyor. Milyonların geliri yılın son enflasyon rakamının açıklanması ile refah payı hariç belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile asgari ücretliler en az 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni artış oranlarını öğrenecek. Ayrıca memur maaş katsayısındaki artış sosyal ödemeleri de değiştirecek. Asgari ücret artışı özel sektördeki maaşları da yukarı çekmiş olacak. Kısacası toplumun her kesiminin geliri yeni yılla birlikte artacak.

YILIN SON ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

85 milyonu ilgilendiren maaş artışları için bu hafta iki kritik veri açıklanacak. İlk olarak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son yani 4. Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini duyuracak. TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltmişti. Ancak son toplantıda bankanın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.

EKİM AYI ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Hemen ertesi gün yani Cuma ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verisini açıklayacak. Piyasa aylıkta yüzde 4 artış bekliyor. Bu artış yıllık oranın yüzde 62,3 seviyesine çıkması anlamına geliyor.

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLUYOR

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükselmişti. Bu verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte de 4 aylık enflasyon da belli olacak. Refah payı ile birlikte 6 aylık zam oranının yüzde 50'yi aşacağı öngörülüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, Aralık ayı itibariyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem Ocak hem de Temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor.

Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yapılacak en az yüzde 50’lik bir artış ile net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak.

ÖZEL SEKTÖRÜN DE GÖZÜ ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA

Asgari ücrette yapılan artışlar özel sektör çalışanlarının gelirlerini de yukarı doğru çekiyor. Özel sektörde de genelde asgari ücrete yapılan artış oranları baz alınıyor. Burada ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin alınmaması kararının devam etmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirliyor. Son 6 aylık enflasyon kadar artış yapılırken buna refah payı da ilave ediliyor. Burada 7500 TL olan en düşük emekli maaşı rakamının 10 bin TL’ye yükseltilmesi ihtimali masadaki en güçlü formül olarak bulunuyor. Ancak artışın taban aylığa mı kök ücretlere mi yapılacağı henüz bilinmiyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İLE OCAK’TA EN AZ 33 BİN TL!

Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirlenecek. Bu oranın da yüzde 50 seviyesini aşacağı belirtiliyor. Temmuz'da yüzde 17.55 artış ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya çıkan en düşük memur maaşı, Ocak'ta en az 33 bin seviyelerine yükselecek.

SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI

65 yaş aylığından evde bakım yardımına, engelli maaşından çocuk ve aile desteklerine kadar çok sayıda program uygulanıyor. Sosyal yardımların rotası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak. 2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılacak. Bunun 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 100.5 milyar lira, sosyal konut finansman desteği için 15 milyar lira, Sosyal ve Ekonomik Destek için 12.5 milyar lira, elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar lira, engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.

Sosyal yardımların bazılarındaki artış memur maaş katsayısına değişime endekslenmiş durumda. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe de yansıyacak.







