FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaşı ve emekli zammı için çifte ipucu! Hem Merkez Bankası hem TÜİK peş peşe duyuracak: Tüm hesabı o iki rakam değiştirecek

Memur maaşı ve emekli zammı için çifte ipucu! Hem Merkez Bankası hem TÜİK peş peşe duyuracak: Tüm hesabı o iki rakam değiştirecek

30.10.2023 14:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı zammı ve emekli zammı 4 aylık refah payı hariç belli oluyor. Ocak ayı yaklaştıkça SSK, Bağ-Kur emekli zammı, en düşük memur maaşı ve yeni asgari ücret en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak bu hafta Perşembe ve Cuma günleri milyonların gelirini ilgilendiren çok kritik iki ipucu Merkez Bankası ile TÜİK’ten gelecek. 6 aylık enflasyon oranı tahmininin ortaya çıkması ve 4 aylık kesinleşen zam oranının belli olması ile bütün kesimlerin maaş tablosu yeniden değişecek.

Memur maaşı ve emekli zammı için çifte ipucu! Hem Merkez Bankası hem TÜİK peş peşe duyuracak: Tüm hesabı o iki rakam değiştirecek

Emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret için Ocak 2024 bekleniyor. Milyonların geliri yılın son enflasyon rakamının açıklanması ile refah payı hariç belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile asgari ücretliler en az 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni artış oranlarını öğrenecek. Ayrıca memur maaş katsayısındaki artış sosyal ödemeleri de değiştirecek. Asgari ücret artışı özel sektördeki maaşları da yukarı çekmiş olacak. Kısacası toplumun her kesiminin geliri yeni yılla birlikte artacak.

iStock-1129652638

YILIN SON ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK

85 milyonu ilgilendiren maaş artışları için bu hafta iki kritik veri açıklanacak. İlk olarak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son yani 4. Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini duyuracak. TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltmişti. Ancak son toplantıda bankanın enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.

iStock-1355863081

EKİM AYI ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Hemen ertesi gün yani Cuma ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verisini açıklayacak. Piyasa aylıkta yüzde 4 artış bekliyor. Bu artış yıllık oranın yüzde 62,3 seviyesine çıkması anlamına geliyor.

4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLUYOR

Eylül ayında enflasyon yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükselmişti. Bu verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 25,11 olarak gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte de 4 aylık enflasyon da belli olacak. Refah payı ile birlikte 6 aylık zam oranının yüzde 50'yi aşacağı öngörülüyor.

TÜRK LİRASI (215)

YENİ ASGARİ ÜCRET

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, Aralık ayı itibariyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantılarını yapmış olacak. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücret hem Ocak hem de Temmuz aylarında belirlenmişti. 2024 yılı için de böyle bir beklenti bulunuyor.

Komisyon özellikle alım güçlerini, rekabeti ve enflasyon yükselişini masaya yatırarak bir ücret belirleyecek. Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yapılacak en az yüzde 50’lik bir artış ile net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak.

TÜRK LİRASI (257)

ÖZEL SEKTÖRÜN DE GÖZÜ ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA

Asgari ücrette yapılan artışlar özel sektör çalışanlarının gelirlerini de yukarı doğru çekiyor. Özel sektörde de genelde asgari ücrete yapılan artış oranları baz alınıyor. Burada ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin alınmaması kararının devam etmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını enflasyon belirliyor. Son 6 aylık enflasyon kadar artış yapılırken buna refah payı da ilave ediliyor. Burada 7500 TL olan en düşük emekli maaşı rakamının 10 bin TL’ye yükseltilmesi ihtimali masadaki en güçlü formül olarak bulunuyor. Ancak artışın taban aylığa mı kök ücretlere mi yapılacağı henüz bilinmiyor.

TÜRK LİRASI (306)

MEMUR MAAŞI ZAMMI İLE OCAK’TA EN AZ 33 BİN TL!

Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirlenecek. Bu oranın da yüzde 50 seviyesini aşacağı belirtiliyor. Temmuz'da yüzde 17.55 artış ve 8 bin 77 lira seyyanen zam ile 22 bin 17 liraya çıkan en düşük memur maaşı, Ocak'ta en az 33 bin seviyelerine yükselecek.

TÜRK LİRASI (324)

SOSYAL YARDIMLARA MEMUR ZAMMI

65 yaş aylığından evde bakım yardımına, engelli maaşından çocuk ve aile desteklerine kadar çok sayıda program uygulanıyor. Sosyal yardımların rotası hem 2024 yılı bütçesi hem de 12. Kalkınma Planı'yla çizildi. Buna göre sosyal yardım bütçesi artırılırken, sistem yeniden yapılandırılacak. 2024 yılı bütçesinde sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılacak. Bunun 64.1 milyar lirasını 65 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve yakınlarına bağlanan aylıklar, 56.2 milyar lirasını evde bakım desteği, 32 milyar lirasını aile destek programı kapsamında verilen destek oluşturacak. Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderleri için 100.5 milyar lira, sosyal konut finansman desteği için 15 milyar lira, Sosyal ve Ekonomik Destek için 12.5 milyar lira, elektrik tüketim desteği için 8.6 milyar lira, engelli eğitim taşıma gideri için 6.4 milyar lira kaynak aktarılacak.

TÜRK LİRASI (307)

Sosyal yardımların bazılarındaki artış memur maaş katsayısına değişime endekslenmiş durumda. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılara, engellilere, hastalara, çocuklara yönelik pek çok desteğe de yansıyacak.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avans kredileri için karar! 'Uyumlu olacak...'Avans kredileri için karar! 'Uyumlu olacak...'
Sıfır otomobilde rüzgâr terse döndü: “En fazla birkaç hafta” diyerek açıkladılarSıfır otomobilde rüzgâr terse döndü: “En fazla birkaç hafta” diyerek açıkladılar
Özel ekip tespit etti: 15,6 milyar liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı!Özel ekip tespit etti: 15,6 milyar liralık kamu zararı ortaya çıkarıldı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret memur zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.