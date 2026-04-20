Emekli maaş zammı için TCMB anketinde ipucu

Temmuz ayı adım adım yaklaşırken milyonlarca emekli alacağı zam oranını hesaplamaya başladı. TCMB'nin nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanırken buradaki verilere göre maaş zammı hesabı da yapıldı.

Hande Dağ

Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını araştırırken ipucu niteliği taşıyabilecek bir veri geldi. TCMB, geçtiğimiz günlerde reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Peki, TCMB anketinde yer alan rakamlara göre emeklinin muhtemel zam senaryosu nedir? İşte detaylar...

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşmişti. Milyonlarca emekli, temmuz ayı yaklaşırken maaşlarına yapılan zam oranının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat enflasyonu 2,96 ve Mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşmişti. Böylece 3 aylık enflasyon farkı 10,04 olmuştu.

TCMB NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; enflasyon beklentileri nisan ayı için 2,93, mayıs ayı için 1,82, haziran ayı için 1,52 oldu.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu sonuçlara göre ise hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17.08 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı yüzde 17,08 olabilir.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

