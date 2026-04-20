Emekli maaş zammı için TCMB anketinde ipucu

Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını araştırırken ipucu niteliği taşıyabilecek bir veri geldi. TCMB, geçtiğimiz günlerde reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Peki, TCMB anketinde yer alan rakamlara göre emeklinin muhtemel zam senaryosu nedir? İşte detaylar...

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşmişti. Milyonlarca emekli, temmuz ayı yaklaşırken maaşlarına yapılan zam oranının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84, Şubat enflasyonu 2,96 ve Mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşmişti. Böylece 3 aylık enflasyon farkı 10,04 olmuştu.

TCMB NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; enflasyon beklentileri nisan ayı için 2,93, mayıs ayı için 1,82, haziran ayı için 1,52 oldu.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu sonuçlara göre ise hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17.08 olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı yüzde 17,08 olabilir.