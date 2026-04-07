Emekli maaş zammında yeni hesap: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mart ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber, milyonlarca emekli, maaş zammı hesabı yapmaya başladı. 3 aylık enflasyon farkı netleşirken geriye 3 aylık daha enflasyon verisi kaldı. Peki, tahminlere göre temmuzda emekli ne kadar zam alacak, emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Hande Dağ

Yılın ilk çeyreğinin enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlar bir kez daha maaş hesabı yapmaya başladı. Tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 15'in üzerinde çıkabilir.

Ocak, Şubat ve Mart enflasyonu belli oldu. Şimdi gözler Nisan, Mayıs ve Haziran'ın rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağkur emeklisi yeni maaşı için bir kez daha hesap yapmaya başladı. Temmuz zammı için geri sayım sürerken SSK ve Bağkur emeklisi enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Mart ayının rakamlarıyla milyonlar yüzde 10'luk zammı garantilemişti.

3 AYLIK FARK NETLEŞTİ

Aylık enflasyon, ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, marttta yüzde 1,94 olarak açıklandı. Böylece 3 aylık enflasyon farkı 10,04 oldu. 3 aylık zam oranının kesinleşmesi milyonlara yeni maaşı için önemli bir ipucu verdi.

Show Haber'de yer alan habere göre; tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna Haziran ayının rakamları da eklenince emekli için en güçlü ihtimalin yüzde 16'lık bir artış olduğu aktarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Yaklaşık 5 milyon emekli de en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşı yeni yılda 20 bin TL'ye yükselmişti. 6 aylık enflasyon verisi yine doğrudan en düşük emekli maaşına yansıtılırsa ve tahminler gerçekleşirse taban maaşın yüzde 16'lık artışla 23 bin 200 TL'ye çıkabileceği belirtildi.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

