Emekli maaş zammında yeni hesap: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılın ilk çeyreğinin enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlar bir kez daha maaş hesabı yapmaya başladı. Tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 15'in üzerinde çıkabilir.

Ocak, Şubat ve Mart enflasyonu belli oldu. Şimdi gözler Nisan, Mayıs ve Haziran'ın rakamlarına çevrildi. SSK ve Bağkur emeklisi yeni maaşı için bir kez daha hesap yapmaya başladı. Temmuz zammı için geri sayım sürerken SSK ve Bağkur emeklisi enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Mart ayının rakamlarıyla milyonlar yüzde 10'luk zammı garantilemişti.

3 AYLIK FARK NETLEŞTİ

Aylık enflasyon, ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, marttta yüzde 1,94 olarak açıklandı. Böylece 3 aylık enflasyon farkı 10,04 oldu. 3 aylık zam oranının kesinleşmesi milyonlara yeni maaşı için önemli bir ipucu verdi.

Show Haber'de yer alan habere göre; tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14 seviyesine ulaşması bekleniyor. Buna Haziran ayının rakamları da eklenince emekli için en güçlü ihtimalin yüzde 16'lık bir artış olduğu aktarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Yaklaşık 5 milyon emekli de en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşı yeni yılda 20 bin TL'ye yükselmişti. 6 aylık enflasyon verisi yine doğrudan en düşük emekli maaşına yansıtılırsa ve tahminler gerçekleşirse taban maaşın yüzde 16'lık artışla 23 bin 200 TL'ye çıkabileceği belirtildi.