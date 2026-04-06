FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile veren var'

Hatay'da depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde yüz oranında artış yaşanırken, kentte deprem konutlarının teslimiyle kira fiyatları düşmeye devam ediyor. Kira fiyatlarının dairelerin katlarına ve şehre uzaklığına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 7 bin TL, en yüksek kira fiyatının ise 12 bin TL olduğunu belirterek 5 bin TL'ye dahi kiralama gerçekleştiğini söyledi.

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile veren var'

Asrın felaketinde binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay'da 2023 yılında kira fiyatlarında yüzde 100 oranında artış yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte yürüttüğü ihya ve inşa çalışmalarıyla birlikte teslim edilen deprem konutları kira fiyatlarını da etkiledi. Geride kalan süreçte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, vatandaşlar yeni yuvalarına yerleşmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı 2023 yılında kira fiyatlarının tavan yaptığı kentte konutların teslimi ve ailelerin yerleşmesiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL ye kadar düştü: 5 bin TL ye bile veren var 1

"EVİNİ 5 BİN TL'YE DAHİ KİRA VERENLER VAR"

Dairelerin kira fiyatlarının bulundukları katlara ve şehre uzaklıklarına göre değiştiğini ifade eden emlakçı Jülide Özkan, kentteki deprem konutlarında en düşük kira fiyatının 7 bin TL, en yüksek kira fiyatının 12 bin TL civarında olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL ye kadar düştü: 5 bin TL ye bile veren var 2

Özkan, zaman zaman evini 5 bin TL'ye dahi kiraya verenler olduğunu ifade etti.

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL ye kadar düştü: 5 bin TL ye bile veren var 3

"TOKİ'LERİMİZDE YÜZDE 90'A VARAN BİR DOLULUK BEKLİYORUZ"

Özkan, yaz aylarında konteynerlerin boşaltılmasıyla TOKİ konutlarında yüzde 90'a varan doluluk oranını beklediklerini ifade etti.

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL ye kadar düştü: 5 bin TL ye bile veren var 4

Özkan, "Hatay, 6 Şubat 2023 yılındaki depremle en büyük yıkımı yaşamıştık ve sonrasında teslim ettiğimiz arzını çoğalttığımız TOKİ konutlarıyla beraber kira fiyatlarında düşüşleri görmüş olduk. Bu düşüşler arasında tabii şehir merkezine henüz yerleşemedik. Yalnız TOKİ konutlarının, kira fiyatlarında epey bir gerileme oldu. TOKİ konutlarında kiralar; şu an 7 bin TL'ye kadar gerilerken en yüksek fiyatlarımız ise 13 bin TL'yi buluyor. Hatta şu an TOKİ konutlarını kiraya veren vatandaşlarımız 5 bin TL'ye kadar işlem yaptığımız dairelerimiz oluyor. Kot farkı, cephe farkı ve TOKİ'nin konumu fiyatları epey bir değiştiriyor. Ortalama fiyatlarımız şu an 7 ila 13 bin TL arası değişiyor. Kış aylarında bizde genelde bir durgunluk olur ve genelde insanlarımız pek evlerini taşımak istemezler. Ancak Hatay'da yine de bir hareketlilik olmaya başladı. Çünkü konteynerlerimiz artık boşaltılmaya başlıyor. Konteynerlerin boşalmasıyla beraber insanlar da artık bir normal bir hayata geçiş yapmak istiyor. Bu süreçte artık TOKİ'lerde talep görmeye başladı. Yazın büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü konteynerlerin tamamı kalkacağını devletimiz söylemişti ve böylece genel olarak bir daire ihtiyacı doğacak. Bu ihtiyaçla beraber TOKİ'lerimizde yüzde 90'a varan bir doluluk bekliyoruz. Bu doluluğun yanında şehir merkezinde de dairelerimizin arzı, teslim edildiği için rezerv alanlardaki konutlarla beraber kiralar da aslında çok büyük bir yükseliş de beklemiyoruz" dedi.

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL ye kadar düştü: 5 bin TL ye bile veren var 5

"TOKİ KONUTLARINDA 5 BİN TL İLA 12 BİN TL ARASI DİYEBİLECEĞİMİZ BİR KİRA FİYATI OLUŞTU"

Geçen yıl TOKİ konutlarında kira fiyatının 12 bin TL iken bu yıl ise 5 bin TL'ye kadar düştüğünü söyleyen Jülide Özkan, "Geçen yıl 11 bin TL ila 12 bin TL iken bu yıl en düşük fiyatımız şu an 5 ila 6 bin TL'den bahsedebiliyoruz. Devlet taksit tutarlarını açıkladıktan sonra kiralarda insanlar yine düşüş talep etmeye başladılar. Taleplerle beraber mülk sahipleri de buna bir cevap verdi. Kiralarımızda bir düşüş oldu. Daha öncesinde konuştuğumuz fiyatlar 15 bin TL iken insanlar 8 bin TL taksit ödeneceğini, 8 bin TL civarı artık kiralar talep etmeye başladılar. Zaten daha önce söylediğim gibi de bu fiyatlara kadar kiralarımız düştü. 5 bin TL verilen TOKİ konutumuz oldu. En yüksek fiyatımız şu an 12 bin TL'yi bulabiliyor ve daha yükseğini göremiyoruz maalesef verilmiyor, daire boş kalıyor ve talep görmüyor. Çünkü artık hem taksit ödemeleri belirlendi hem de daire sayılarımız arttı. Daire sayımız artınca da insanların seçeneği arttı. Seçeneklerle beraber şu an 5 bin TL ila 12 bin TL arası diyebileceğimiz bir kira fiyatı oluştu" ifadelerini kullandı.

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL ye kadar düştü: 5 bin TL ye bile veren var 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Hatay Kira kira fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 21 yorum
Bu hükümetin başarısı helal olsun BAHÇELİ ve RTE a...Başımızdan eksik etmesin ALLAH.
@kemalkaburgasikalin_2018 1999 depreminden sonra ülkemizde ki deprem vergisiyle toplanan para yaklaşık 90 milyar lira özel iletişim vergisi ise 87 milyar lira. Arkadaş Tokinin yapmak zorunda olduğu ve depremzedelere bedava vermek zorunda olduğu bu paraları bu millet ödedi. Haberin yoksa öğren. o yüzden övgü sadece Türk Milletindir.
@kemalkaburgasikalin_2018 sende insndın buna sahibindene hir dor 25.000 aşsğı kira yok
Yaşamak için oraya mı taşınalım?
merkeze kaç km uzakta tabi 5 e gider
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.