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Emekli maaşı hesaplama 2023: SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım? Bağkur ve SSK emeklileri dikkat

17.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Emekli ve memurlara en son aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ocak zammı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. Bu zam ile beraber en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL’ye yükseldi. Peki, SGK, SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşı hesaplama 2023: SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım? Bağkur ve SSK emeklileri dikkat

Emekli maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar, 2023 ocak zammı sonrası hesaplama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyorlar.. Emekli maaşı hesaplamasında bir kişinin çalıştığı süre, ödenilen prim miktarı gibi çok sayıda kriter etkili oluyor. 4A emekli maaşı sorgulama işlemi ile ilgili SGK tarafından bir duyuru yayımlandı. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denildi.
SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun. Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

emekli-ocak-zammı

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

emekli-zammı-ne-kadar

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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