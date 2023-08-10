Emekli maaşı zammı yetersiz kaldı: 8077 TL seyyanen zam, memura emeklilik dilekçesini geri çektirdi! 14 Ağustos’ta ilk kez…

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde, kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Sürece ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

HÜKÜMET MEMUR-SEN’E İLK TEKLİFİNİ SUNACAK

Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına geçilmiş oldu. Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek.

Sendikalar, memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda ise yüzde 10 artış talep etmişti. Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.

“EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN TL OLMALI”

En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltilirken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın her fırsatta bu rakamın 30 bin TL olması gerektiğini vurgulamıştı. Kamuda ücret skalasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Aynı işi yapan memur-işçi kıyası kamuda çalışma huzurunu ortadan kaldırıyor” dedi.

ERDOĞAN, EMEKLİYE ZAM İÇİN YILBAŞINI İŞARET ETTİ

Temmuz 2023’te memurun maaşı enflasyon farkı ve 8077 liralık zam ile yeniden belirlenmişti. Emeklilere ise zam oranı sadece yüzde 25’te kalmıştı. Kök ücret engeline takılan emekliler bu sebeple zam oranını maaşlarında sadece 100-200 TL artış olarak görmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emekli zammında seyyanen artış için yılbaşını işaret etti.

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminine göre, Ocak 2024’te SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranının 31,92, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 25,92 olması bekleniyor. Seyyanen zam ile bu oranların daha da yukarı çekileceği tahmin ediliyor.

"EMEKLİ MEMURLAR DİLEKÇEYİ GERİ ÇEKTİ"

Ali Yalçın emekliye seyyanen zam konusunda önemli bir açıklama yaparak, “Maaşlarında yüzde 50’lik bir erime yaşıyorlar, eş ve çocuk yardımı kesiliyor. Yüzdelik zamla beraber emeklilerimize seyyanen zam, eş ve çocuk yardımı verilmeli. EYT ile birlikte emeklilik dilekçesi verenlerin çoğunluğu dilekçelerini geri çektiler bu yüzden. Yine bu çerçevede ileride emekli olacaklar için söyleyeyim, aldığımız tüm ödemelerin emekli keseneğine yansımasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

22 Ağustos’a kadar müzakereler devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa da hakem heyeti süreci başlayacak. 23-25 Ağustos tarihleri arası kakem kurulu başvuru süreci ve 26-31 Ağustos hakem kurulu süreci işletilecek.



