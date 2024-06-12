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Emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi için uzun süre sonra ilk! Bayram ikramiyesi var, maaş yok

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.06.2024 09:52
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16 milyon emekli Kurban Bayramı öncesi hesaplarında çifte ödeme bekliyordu. 3 bin TL bayram ikramiyesi 10 Haziran’dan itibaren memur emeklisi, Bağ-Kur ve SSK emeklisi için ödenmeye başladı. Ancak emekli maaşı ödemesinde beklenen olmadı. SGK’dan erken maaş ödemesi için şimdiye kadar bir açıklama gelmedi. Eğer bir son uzun süre sonra ilk kez emekliler bayrama maaşsız girecek. İşte İşte 4a, 4b, 4c emekli bayram ikramiyesi ile emekli maaş ödeme takvimi…

Emekli maaşları ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi için uzun süre sonra ilk! Bayram ikramiyesi var, maaş yok

3 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hafta başında başlamıştı. 4C Emekli Sandığı kapsamındakiler yani memur emeklileri için bayram ikramiyesi ödemeleri 10 Haziran Pazartesi günü yapıldı. 4B’li Bağ-Kur emeklisi de emekli ikramiyesini dün aldı. 4A SSK emeklisi içinse ödemeler bugün başladı. 12-14 Haziran tarihlerinde de devam edecek.

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MAAŞ ÖDEMESİ BAYRAMDAN SONRAYA KALDI

Beklenti emekli bayram ikramiyesi ile birlikte emekli maaşlarının da erken ödenmesi yönündeydi. Ancak 16 milyon kişi için uzun süre sonra bir ilk yaşanıyor. Erken maaş ödemesi için henüz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir takvim açıklanmadı. Bu da emeklinin bayrama sadece 3 bin TL ile gireceği anlamına geliyor.

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Memur emeklileri maaşları her ayın 15’inde, SSK emeklilerine tahsis numaralarına göre her ayın 17’si ve 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklilerine de aynı şekilde her ayın 25’i ve 28’i arasında ödeniyor. Bir açıklama gelmemesi durumunda ise emekli maaşları bayramdan önce değil, normal ödeme takvimine göre yatırılacak.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TÜRK LİRASI (321)

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Bayram ikramiyesi
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