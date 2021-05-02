Emekli maaşları ne zaman yatar? Emekli maaşları bayram öncesinde yatacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekliler için yapılacak zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Emekli vatandaşlar yapılacak emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ödemeleri için beklemeye koyuldu. Peki emekli maaşları ne zaman yatar ve emekli ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi ne kadar sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." şeklinde konuştu. Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının başında ödeneceği açıklandı.

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Aynı zamanda aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilmekte. SGK verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı ödemesi alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşmış durumda.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarının ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Fakat ikramiyelerle ilgili detaylar belli olurken, maaşların ödeneceği kesin tarih henüz belli olmadı.



