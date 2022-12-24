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Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

24.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücret yüzde 54.6 oranında yapılan artışla 8 bin 506 liraya yükseldi. Ocak ayında son 6 aylık enflasyona göre zam alacak olan birçok emekli ise asgari ücretin altında kaldı bu durumda. Bu yüzden emeklilerin yeni yılda yapılacak artışın yanı sıra seyyanen zam istedikleri belirtildi. Emekli maaşlarına en az yüzde 40 civarında bir zam gelmesi tahmin ediliyor. İşte emekli maaşları zam oranları ile ilgili haberin detayları…

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

Yeni asgari ücret açıklandı, emekli yılları kıyaslayarak bir kez daha aynı çağrıyı yaptı. 2002 yılında asgari ücret 184 TL iken emeklinin maaşı 257 liraydı. 2023 yılında ise asgari ücret 8 bin 506 lira olurken en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lirada kaldı. TÜED Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Abdülkadir Ersal açıklamasında “Şu hayat şartlarına göre Türkiye’de 3 bin 500 lira maaşla insanlar geçinebilir mi, mümkün değil! En düşük emeklinin maaşının bugün asgari ücretin altında olmaması lazım” ifadelerini kullandı.

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‘YÜZDE 17-18’İN ÜSTÜNE SEYYANEN ZAM İSTİYORUZ’

İşçi ile işverenin uzlaşamadığı yeni asgari ücret yüzde 54,6’lık zamla birlikte 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Gözü 3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı TÜFE rakamlarında emekli de seyyanen zam istedi. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK-Bağkur emeklisinin yüzde 14,05 oranındaki zam hakkı kesinleşti. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte bu oranın yüzde 17 civarına çıkması bekleniyor. Kanal D Haber’e konuşan Ersal, emeklinin bu talebi ile ilgili de ‘Bizim sayın Cumhurbaşkanımızdan bu TÜFE’den değil de seyyanen bir zam verilmesini talep etmekteyiz. Biz bu 17-18’lik zam oranın üstüne seyyanen zam istiyoruz’ dedi.

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‘EN AŞAĞI YÜZDE 40 ZAM TAHMİN EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün asgari ücreti açıklarken ‘ülkemizin kazanımlarını vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz’ sözleri ile memur ve emekli maaşlarını işaret ederek ‘memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz’ ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu sözlerini hatırlatan Ersal da “Biz de bu sözlerden umutlanarak sayın Cumhurbaşkanımızın daha iyi bir zam yapacağından umutlanıyoruz. En aşağı yüzde 40 civarında bir zam tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

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