Memur, SGK’lı, Bağ-Kur’lu fark etmiyor: EYT’lileri de kapsıyor! Bu yöntem ile emekli maaşları yüzde 8 artacak…

Bu ay sonuna kadar çıkması planlanan EYT yasası ile yaklaşık 2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanması söz konusu. Milyonlar emeklilik heyecanı yaşarken bir yandan da maaş hesabı yapılıyor. Peki emeklilik başvurusunda 2022 mi, 2023 mü daha avantajlı? Merak edilen soruya yanıt AYBÜ Sosyal Araştırma Merkezi Md. Yrd. Tarkan Zengin’den geldi. Buna göre ister memur ister özel sektör çalışanı olsun 2022’de emekli olacakların maaşı 2023’te emekli olacakların maaşından yaklaşık yüzde 8 daha fazla olacak.

Kanal D Ana Haber’de yer alan habere göre, 2022 yılı emeklilerinin geçen yıl aldıkları toplam zammın yüzde 78,69 olduğunu ifade eden uzman isim, Ocak zammının da 2023 emeklisinin maaşına aynı oranda yansıyacağını belirterek, “Aralık ayı enflasyonunun yüzde 4 çıktığını farz edersek 2023 Ocak zammı da yüzde 18,61 olarak yansıyor. 2022 yılının 12 aylık toplam TÜFE’si yüzde 68,84 olması tahmin ediliyor. Büyüme oranının da yaklaşık olarak yüzde 6 olarak gelmesi bekleniyor. Buradan da yüzde 1,8’lik puan geldiğinde güncelleme katsayısı yüzde 70,64 olarak değişecek” dedi.

YÜZDE 8’LİK FARK

Bir tarafta yüzde 78,69’luk Ocak zammı diğer tarafta ise yüzde 70,64’lük TÜFE oranı. İşte bu nedenle hesaplamalara göre 2022’de emekli olmanın daha avantajlı olduğunu söyleyen Tarkan Zengin, “Bunun emekli maaşlarında yüzde 8’e varan bir artış olması anlamına gelir” diye konuştu.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile memur ve memur emeklileri yüzde 15,11, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,04 zammı şimdiden haketti. Enflasyon rakamı sonrası en düşük maaşlar ise şu şekilde oldu:

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.000 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803

ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl için 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.



