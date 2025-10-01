FİNANS

Emekli promosyon 2025 rakamları 30 bin TL'yi buldu! Bankalarda rekabet kızıştı, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası…

Emekli promosyonunda son durum! Emeklilerin gözü kulağı bankaların duyurduğu emekli promosyonu kampanyalarında. Bankaların promosyon kampanyalarında yaptığı güncellemeler dikkatle takip ediliyor. Bankalar yeniden yarışa girerken güncel rakamlar açıklandı, emekli maaşını taşıyanlara farklı imkanlar da sunuluyor. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? Emekliye en çok promosyon veren bankalar hangileri? İşte Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, banka banka son durum…

Hande Dağ

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların emeklilere sunduğu emekli promosyonu kampanyaları dikkatle takip ediliyor. Bankaların promosyon kampanyalarında yaptığı güncellemeler araştırılıyor. Rakamlar ve kampanyalar bankadan bankaya değişiklik gösterirken maaşını taşıyan emeklilere farklı olanaklar da sunulabiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarının belli olmasıyla birlikte bankalar emeklilere sundukları promosyon ücretlerini güncelledi. Dolayısıyla emekli promosyonu için bankalar arası yarış da kızışıyor.

Banka emekli promosyonunda emeklilere nakit ödemelere ek olarak, çeşitli koşulları sağlamaları halinde, aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına çeşitli ödüller gibi fırsatlar da sunulabiliyor. Emeklilerin banka seçimi yaparken bankaların sunduğu kampanyaları dikkatle incelemesinde fayda olduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca promosyon tutarı belirli koşullara bağlı olarak değişebiliyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşınızı bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

20 bin 400 TL'ye varan toplam emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

25 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

