FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi

Emekli maaşlarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışlar ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonlarının da artırılması beklentisi oluşturdu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün "Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz" derken çok sayıda TÜED üyesinin banka promosyonuyla ilgili KDK'ye başvurduğunu belirtti.

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi

Emekli maaşı artışlarıyla beraber emeklilerden yüksek banka promosyonu talebi var! En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesi başta olmak üzere emekli maaşlarına yeni yıl itibarıyla yapılan artışların ardından milyonlarca emeklinin gözü banka promosyonlarına yapılacak artışa çevrildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi 1

Yaklaşık 17 milyon emeklinin olduğu sistemde, üç yıllığına 12 bin ila 15 bin TL arasında değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi 2

"RAKAMIN ÜÇ YILLIK OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını belirtti.

Mynet Anket Banka Promosyonu Artışını Destekliyor musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, kesinlikle destekliyorum.
Kısmen destekliyorum.
Hayır, mevcut promosyonlar yeterli.
Fikrim yok.
Bu anket 11 saat 29 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira artış oranı belli oldu: TÜİK açıkladı, Şubat 2026 kira zammı netleşti Kira artış oranı belli oldu: TÜİK açıkladı, Şubat 2026 kira zammı netleşti

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi 3

TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucusu olduklarını ifade eden Ergün, "Şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha cimri olduğunu görüyoruz. Kamu bankalarının bu tutumu, özel bankaların rakamlarını da etkiliyor. Kamu bankaları rakamlarını yükseltmeli, özel bankalar da daha rekabetçi olmalı. Promosyon rakamı belirlenirken, rakamın üç yıllık olduğu, üç yılda emekli aylığının 6 kez arttığı ve 6 kez bayram ikramiyesi alındığı da göz önünde bulundurulmalı." dedi.

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi 4

"PROMOSYON GÖRÜŞMELERİNDE MASADA OLMAK İSTİYORUZ"

Ergün, banka promosyonunun emekliler için göz ardı edilmeyecek bir gelir olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Milyonlarca emekli, maaş promosyonu için bireysel olarak bankalarla pazarlık etmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle ileri yaşta ve ekonomik olarak kırılgan durumda olan emekliler açısından mağduriyet yaratıyor. SGK, banka promosyonu görüşmelerini tüm bankalarla şeffaf, rekabetçi ve katılımcı bir biçimde yapmalı. Böyle bir tabloda TÜED olarak biz de promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyoruz."

Emekli promosyonu için yeni hamle: Bankalara çağrı geldi 5

"EMEKLİLER TAVSİYE KARAR İÇİN KDK'YE BAŞVURDU"

Çok sayıda TÜED üyesinin banka promosyonuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurduğunu belirten Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerin bireysel pazarlığa zorlandığı mevcut uygulamanın, hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını düşünen üyelerimiz KDK'ye başvurdu. Burada temel talep KDK'nin, SGK'ye emekliler adına bankalarla kurumsal promosyon anlaşmaları yapabilmesine imkan sağlayacak idari ve hukuki düzenlemeleri yapması tavsiye kararı vermesi yönünde. Banka promosyonu konusunda emeklilerin elinin daha güçlü olmasını istiyoruz. Bu hakkın bankaların inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOSGEB için başvurular başladı: İşte son tarihKOSGEB için başvurular başladı: İşte son tarih
Yıla hızlı başladı: Araç satışları arttıYıla hızlı başladı: Araç satışları arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka promosyonları emekli emekli promosyon Emekli promosyonu emekli promosyon kampanyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.