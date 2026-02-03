TÜİK açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi! Net enflasyon mesajı

TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84 artarken, yıllık yüzde 30,65 oldu. TÜİK tarafından duyurulan rakamların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi.

"AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.

Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi.

Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SINIRLI KALMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz.

Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz"