FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu! TÜİK'in enflasyon hesabı mahkeme yolunu açtı: Maaş davaları için açıklama

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu! TÜİK'in enflasyon hesabı mahkeme yolunu açtı: Maaş davaları için açıklama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.07.2024 08:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretlisi, emeklisi TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre maaş zammı alıyor. Ancak TÜİK'in enflasyon hesabı milyonlara mahkeme yolunu açtı. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, "Bilirkişi heyeti verilerin piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı sonucuna varması durumunda mahkeme TÜİK’ten verileri düzeltmesini ve gerçek verileri yansıtmasını ister. Böylece geriye dönük hak kayıplarını giderme imkanı doğar" dedi.

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu! TÜİK'in enflasyon hesabı mahkeme yolunu açtı: Maaş davaları için açıklama

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en çok konuştuğu konuların başında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonda açıklamadığı madde sepeti olmuştu. “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’den sonra açıklaması durdurulan ve 100 kalem malın güncel fiyatıyla ilgili aktardığı verilerin ardından başlayan tartışmalar halâ sürüyor.

Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda… Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda…

TÜİK’E MAAŞ DAVASI YOLU GÖZÜKTÜ

Sözcü’de yer alan habere göre, Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi. Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:

iStock-1282529756

ÇALIŞAN VE EMEKLİYE GERİYE DÖNÜK ÖDEME

“Emekli ya da aktif çalışanlar, hukuken menfaati olduğu için önce TÜİK’e resmi olarak başvurup gerçeği yansıtmayan enflasyonun düzeltilmesi ve doğru verilerin yayımlanması talebinde bulunacak. TÜİK bu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt vermezse vatandaşın talebi zımni olarak ret edilmiş sayılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanun’un 10 maddesine istinaden bu sefer aynı vatandaş 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını bilirkişiler tarafından hesap yapılarak gerçek verilerin ortaya çıkarılmasını isteyecek. Dava açıldığı zaman TÜİK’in kendisinden istenen tüm veri ve bilgileri mahkemeye vermek zorunda. Dava sürecinde mahkeme istatistik uzmanlarından bir bilirkişi heyeti oluşturup gerçek verilerin hesaplanmasını talep eder. Bilirkişi heyeti verilerin piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı sonucuna varması durumunda mahkeme TÜİK’ten verileri düzeltmesini ve gerçek verileri yansıtmasını ister. Böylece geriye dönük hak kayıplarını giderme imkanı doğar.”

Avukat Gündoğan, TÜİK mahkeme kararıyla verileri güncellemesi halinde milyonlarca çalışan ve emeklinin zamlarının da güncelleneceğini ifade etti.

iStock-1503650238

FİYATLAR 9’A KATLANDI

Avukat Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in en son açıkladığı 2022 fiyatları ile piyasanın bugünkü fiyatlarını karşılaştırmak için ekibiyle saha çalışması da yaptı. 4 farklı marketteki etiketler ile TÜİK’in 2022 ve 2024 fiyatlarıyla karşılaştıran Gündoğan’ın çalışmasına göre örneğin TÜİK’in 2022’den bu yana yüzde 100.48 arttı dediği un gerçekte yüzde 251 zamlandı. TÜİK’te yüzde 288 artış görünen dana eti gerçekte yüzde 523, peynir yüzde 194 yerine gerçekte yüzde 477 arttı. Bu dönemde en çok zamlanan ürün yüzde 886.7 ile su oldu.


Express
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!
Anahtar Kelimeler:
tüik
En Çok Okunan Haberler
Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Doktorlar'ın Ela'sı tatilde! Son hali "Nereden nereye" dedirtti

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!

EURO 2024 finalinde, kırılması imkansız olan rekor kırıldı!

Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda…

Emekli maaşına zamda gözler Kabine Toplantısı’nda…

Boğaz'daki 57 dönümlük arazi el değiştirdi! Yeni sahibi Nihat Özçelik oldu, yerin değeri ise...

Boğaz'daki 57 dönümlük arazi el değiştirdi! Yeni sahibi Nihat Özçelik oldu, yerin değeri ise...

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.