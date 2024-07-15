Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu! TÜİK'in enflasyon hesabı mahkeme yolunu açtı: Maaş davaları için açıklama

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin en çok konuştuğu konuların başında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonda açıklamadığı madde sepeti olmuştu. “Kamuoyu yanlış yorumluyor ve bu da yanlış anlamalara yol açıyor” gerekçesiyle Nisan 2022’den sonra açıklaması durdurulan ve 100 kalem malın güncel fiyatıyla ilgili aktardığı verilerin ardından başlayan tartışmalar halâ sürüyor.

TÜİK’E MAAŞ DAVASI YOLU GÖZÜKTÜ

Sözcü’de yer alan habere göre, Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, maaş ve aylıklarına TÜİK enflasyonuna göre zam yapılan herkesin bireysel olarak TÜİK’e dava açıp geçmiş dönem kayıplarını geri alabileceğini, bunun için hukuki yolun açık olduğunu söyledi. Gündoğan, TÜİK’e yapılacak resmi başvuru ve mahkeme sürecini şöyle anlattı:

ÇALIŞAN VE EMEKLİYE GERİYE DÖNÜK ÖDEME

“Emekli ya da aktif çalışanlar, hukuken menfaati olduğu için önce TÜİK’e resmi olarak başvurup gerçeği yansıtmayan enflasyonun düzeltilmesi ve doğru verilerin yayımlanması talebinde bulunacak. TÜİK bu başvuruya 30 gün içerisinde yanıt vermezse vatandaşın talebi zımni olarak ret edilmiş sayılıyor. İdari Yargılama Usulü Kanun’un 10 maddesine istinaden bu sefer aynı vatandaş 60 gün içinde idari yargıda dava açarak TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını bilirkişiler tarafından hesap yapılarak gerçek verilerin ortaya çıkarılmasını isteyecek. Dava açıldığı zaman TÜİK’in kendisinden istenen tüm veri ve bilgileri mahkemeye vermek zorunda. Dava sürecinde mahkeme istatistik uzmanlarından bir bilirkişi heyeti oluşturup gerçek verilerin hesaplanmasını talep eder. Bilirkişi heyeti verilerin piyasa gerçekleriyle uyuşmadığı sonucuna varması durumunda mahkeme TÜİK’ten verileri düzeltmesini ve gerçek verileri yansıtmasını ister. Böylece geriye dönük hak kayıplarını giderme imkanı doğar.”

Avukat Gündoğan, TÜİK mahkeme kararıyla verileri güncellemesi halinde milyonlarca çalışan ve emeklinin zamlarının da güncelleneceğini ifade etti.

FİYATLAR 9’A KATLANDI

Avukat Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in en son açıkladığı 2022 fiyatları ile piyasanın bugünkü fiyatlarını karşılaştırmak için ekibiyle saha çalışması da yaptı. 4 farklı marketteki etiketler ile TÜİK’in 2022 ve 2024 fiyatlarıyla karşılaştıran Gündoğan’ın çalışmasına göre örneğin TÜİK’in 2022’den bu yana yüzde 100.48 arttı dediği un gerçekte yüzde 251 zamlandı. TÜİK’te yüzde 288 artış görünen dana eti gerçekte yüzde 523, peynir yüzde 194 yerine gerçekte yüzde 477 arttı. Bu dönemde en çok zamlanan ürün yüzde 886.7 ile su oldu.



