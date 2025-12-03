FİNANS

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi için Ocak zammında tablo netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması sonrası güncel maaş tabloları da yapılıyor. Ocak zammı için geriye sadece 1 enflasyon verisi kaldı. Peki, 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? 5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin maaşında son durum ne? İşte memur ve emeklinin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyonuna göre güncel zam tablosu…

Hande Dağ

Kasım enflasyonu belli oldu! Milyonları ilgilendiren enflasyon oranının açıklanması ile memur ve emekli, maaş zammı hesabı yapmaya başladı. 5 aylık enflasyon farkının belli olması ile kesin olmayan sonuçlar çerçevesinde maaş tabloları da oluştu. Peki 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olarak gerçekleşti?

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu 1

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Memur ve emekli Ocak ayında yüzde kaç zam alacağını araştırıyor. Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında kesin olarak ne kadar zam alacağını öğrenecek. Bir yandan da memur ve emekliler 5 aylık enflasyon farkını merak ediyor.

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

4 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 zam alırken; memur ve memur emeklisi yüzde 16,55 zammı hak etmişti. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammı alacak. Bununla beraber 1000 TL'lik maaş ilavesi de yapılacak.

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

5 aylık enflasyon farkı ise TÜİK'in Kasım enflasyonunu açıklaması ile belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 11,21 zammı hak ederken; memur ve memur emeklisi için yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu 4

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu 5

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu 6

Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
