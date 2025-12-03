FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kira artış oranı belli oldu! Aralık 2025 kira zammı için ev sahibi ve kiracılar dikkat

Kira zam oranı Aralık 2025... TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ev sahipleri ve kiracılar kira artış oranlarını da merak ediyor. Kira zammı için 12 aylık enflasyon oranı takip ediliyor. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Tavan kira artış oranı yüzde kaç olarak belirlendi? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Aralık 2025 kira zammı için detaylar...

Kira artış oranı belli oldu! Aralık 2025 kira zammı için ev sahibi ve kiracılar dikkat
Cansu Akalp

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netleşmesiyle ev sahipleri Aralık ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. İşte Aralık kira artış oranı 2025 ve Aralık kira zammı ile ilgili son dakika gelişmesi...

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37,15 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri aralık ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Aralık ayı kira artış oranı da netleşti.

EN FAZLA YÜZDE 35,91 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEK!

Aralık 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Aralık ayında kiralarına en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapabilecek. Aralık 2025 kira artış oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

ARALIK KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2025

Aralık ayı kira artış oranı yüzde 35.91 oldu. Aralık ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 35.91
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.591 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 35,91
Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.386,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 35.91
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.182 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 35.91
Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.997,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 35.91
Aylık Yeni Kira Tutarı: 40.773 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosuEmekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı çıktı! İşte yeni zamlı maaş tablosu
TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı: Milyonların beklediği rakam belli olduTÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı: Milyonların beklediği rakam belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Kira tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.