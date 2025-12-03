Kira artış oranı belli oldu! Aralık 2025 kira zammı için ev sahibi ve kiracılar dikkat

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? Aralık kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netleşmesiyle ev sahipleri Aralık ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. İşte Aralık kira artış oranı 2025 ve Aralık kira zammı ile ilgili son dakika gelişmesi...

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI 2025 BELLİ OLDU

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 37,15 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri aralık ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Aralık ayı kira artış oranı da netleşti.

EN FAZLA YÜZDE 35,91 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEK!

Aralık 2025 kira zammı verisine göre ev sahipleri Aralık ayında kiralarına en fazla yüzde 35,91 oranında zam yapabilecek. Aralık 2025 kira artış oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

ARALIK KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2025

Aralık ayı kira artış oranı yüzde 35.91 oldu. Aralık ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 35.91

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.591 TL

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 35,91

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.386,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 35.91

Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.182 TL

Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 35.91

Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.997,50 TL

Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL

Artış Oranı: Yüzde 35.91

Aylık Yeni Kira Tutarı: 40.773 TL