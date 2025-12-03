TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı: Milyonların beklediği rakam belli oldu

TÜİK Kasım enflasyonunu 3 Aralık 2025 Çarşamba saat 10.00'da duyurdu. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verisi için milyonlar nefesini tutmuştu. Ekim enflasyonunun ardından Kasım enflasyonu heyecanla bekleniyordu. TÜİK ise bugün Kasım enflasyonunu kamuoyuna açıkladı.

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, enflasyonu açıklamadan önce AA Finans Beklenti Anketi ve Piyasa Katılımcılar Anketi'nde Kasım enflasyonu tahminleri yapılmıştı. Yapılan anketlerde ise Kasım enflasyonu beklentisi şu şekilde gerçekleşmişti:

32 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen AA Finans Beklenti Anketi'ne göre, Kasım enflasyonu beklenti ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası tarafından 68 katılımcı ile gerçekleştirilen Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre ise Kasım enflasyonu beklentisi yüzde 1,59 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 32,20 olmuştu.

TÜİK KASIM ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Eylül enflasyonunun ardından Kasım enflasyonu heyecanla beklenmeye başlanmıştı. Peki, Kasım'da enflasyon yüzde kaç olarak gerçekleşti? TÜİK beklentilere son vererek Kasım enflasyonunu duyurdu.

Buna göre Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 oldu. Yıl sonu enflasyonu ise yüzde 31,07 oldu.