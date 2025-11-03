FİNANS

Emekli ve memur maaş zammı hesapları netleşiyor: Enflasyon farkı Ocak 2026 zammını şekillendirdi

Milyonlarca emekli ve memur, Ocak 2026'da alacakları maaş zammını merakla beklerken, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları büyük ölçüde şekillenmeye başladı. İşçi emeklileri için dört aylık zam oranı netleşirken, memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleşince ortaya çıkan oran dikkat çekiyor.

Ekim Ayı Enflasyon Verileri Sonrası Memur ve Emeklilerin Ocak Ayı Maaş Zammı Oranları Belirginleşmeye Başladı. İşte Detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda önemli ipuçları verdi. Özellikle memur ve memur emeklileri, Ocak 2026'da alacakları zam için gözlerini bu verilere çevirmiş durumdaydı. Yılın ikinci yarısı için Ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da büyük oranda netleşti. İşçi emeklileri için dört aylık zam oranı yüzde 10,25 olarak hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin durumu biraz daha karmaşık. Memurlar Temmuz ayında yüzde 5 oranında bir zam almışlardı. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı dört aylık enflasyon farkı ve 2026 yılı için toplu sözleşmeden kazanılan yüzde 11'lik zam birleştiğinde, toplamda yaklaşık yüzde 16,55'lik bir zam oranı ortaya çıkıyor. Bu oran, henüz kesinleşmemiş olsa da, Ocak 2026'da maaşlara yansıyacak en olası senaryoyu gösteriyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yılın başında memur ve memur emeklilerinin 2025’in ilk yarısı için yüzde 11 zam alacağını ve taban aylıklara bin TL artış yapılacağını kararlaştırmıştı. Ancak temmuzdan ekime kadar geçen dört aylık dönemdeki TÜFE artışı yüzde 10,25 olarak gerçekleşince, yüzde 5’lik enflasyon farkı oluştu. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ek bir artış anlamına geliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşları, enflasyon oranları ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda belirleniyor. Bu nedenle, açıklanan her veri, maaş zamları konusunda büyük bir merak uyandırıyor. Özellikle son dönemde artan enflasyon, emekli ve memurların alım gücünü düşürdüğü için, yapılacak zam oranları büyük önem taşıyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı ve maaş zamlarının hangi oranda gerçekleşeceği, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları konusunda önemli bir adım atıldı. İşçi emeklileri için belirlenen zam oranı ve memur-memur emeklileri için ortaya çıkan olası senaryo, Ocak 2026'da maaşlara yansıyacak zamların şekillenmesinde belirleyici olacak. Gözler şimdi hükümetin yapacağı açıklamalara çevrildi.

