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Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Kim ne kadar alacak?

24.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı.Buna göre memur ve emekliler dahil birçok kamu çalışanının maaşlarındaki artış ve ek zamlarla ilgili beklediği haber de gelmiş oldu. İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları...

Emekli maaşı ve memur maaşıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.Emekli ve memur maaşına gelen zamlar tek tek hsaplandı hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın iki içinde yatırılması bekleniyor. Aile yardım ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. Sözleşmeli personelin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerinin yenilenme işlemlerinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları...

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YAN ÖDEME KATKISI YÜZDE 30,95

Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak.

Böylece; 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dâhil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27.9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30.95'e çıkarıldı. Maliye genelgesiyle, maaş, taban ve yan ödeme katsayısı da yüzde 30.95 artırıldı.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre memurlara ek protokolle verilen yüzde 2.5 ek zamla güncellenen genelge memur, emekli, sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

Genelgeyle memurların alacakları sosyal yardımlar da belirleniyor. Maliye tarafından ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dâhil aylık tutarı 10 bin 437 lira olarak belirlendi.

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AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Kıdem aylık göstergesi her hizmet yılı için 20, 25 yıl hizmetten sonra 500 olurken, aile yardım ödeneği de (eş için) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı. Aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk için de 225 liradan 294 liraya çıktı.

Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira doğum yardımı sürecek.

Ölüm yardımı ödeneği (eş veya çocuk ölümünde) 1708 liradan 2236 liraya memurun ölümünde de 3 bin 416 liradan 4 bin 475 liraya yükseldi. Özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya çıktı.

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SÖZLEŞME PERSONLE ÜCRETLERİ

Genelgede, yeni düzenleme ile belediyeler, il özel idarelerinin meclisleri, yönetim kurulları de belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla Şubat ayı sonuna kadar net ücretleri yeniden tespit etmekle yetkili kılındı. Bu kapsamda sözleşme ücretleri yeniden tespit edilen sözleşmeli personelle 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde sözleşmelerinin yenileme işlemleri Şubat sonuna kadar tamamlanacak.

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Haziran sonuna kadar tam zamanlı sözleşmeli çalışacak; avukatın ücret tavanı 8 bin 557 lira, çocuk eğiticinin 5 bin 850 lira, diş tabibi 8 bin 74 lira, eczacı 7 bin 760 lira, matematikçi 8 bin 471 lira, tekniker 7 bin 431 lira, ebe 6 bin 313 lira olacak.

İKRAMİYE BU HAFTA

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8673 liraya çıktı. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Hazine ve Maliye Bakanlığı
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