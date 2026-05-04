Kira zammı netleşti! TÜİK açıkladı: Mayıs 2026 kira artış oranı

Kira zam oranı Mayıs 2026... TÜİK tarafından tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi bugün açıklandı. Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği rakam netleşti. Peki Mayıs 2026 kira artış oranı ne oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte Mayıs 2026 kira zammı detayları...

Kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 2026 Mayıs kira artış oranı belli oldu! Kiracılar ve ev sahiplerinin merak ettiği ve kiraya yapılacak zamda belirleyici olacak 12 aylık enflasyon verisi netleşti. TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının yanı sıra 12 aylık enflasyon rakamı da açıklandı. Kiracıların ve ev sahiplerinin yakından takip ettiği enflasyon oranının netlik kazanmasıyla ev sahipleri Mayıs ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kira artış oranı kaç? İşte Mayıs kira artış oranı 2026 ve Mayıs kira zammı ile ilgili son dakika haberi…

MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI 2026 BELLİ OLDU

Nisan ayı kira artış oranı yüzde 32,82 olarak açıklanmıştı. Ev sahipleri, tavan zam oranı olarak açıklanan bu oranın altında da zam yapabiliyor. Son olarak ev sahipleri mayıs ayı kira zam oranını araştırıyor. TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanan 12 aylık enflasyona göre Mayıs ayı kira artış oranı da netleşti.

Mayıs 2026 kira zammı verisine göre ev sahipleri Mayıs ayında kiraya en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapabilecek. Mayıs 2026 kira artış oranı belli olmasıyla beraber kiracılar yeni kiralarını hesaplamaya başladı.

MAYIS KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA 2026

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 32,43 oldu. 2026 Mayıs ayı kira artış oranı hesaplaması şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13.243 TL
Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 19.864,5 TL
Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.486 TL
Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 33.107,5 TL
Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Artış Oranı: Yüzde 32,43
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.729 TL

