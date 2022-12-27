Emekli ve memur zamları bekleniyor! Son 1 hafta kala CHP'den dikkat çeken hamle: En düşük maaş ve ikramiyeler...

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için hesap yapmaya başladı. Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son 1 hafta kala CHP emekli aylıkları için harekete geçti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan emekli ve memura zam kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

CHP'nin teklifinde en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyi olan 8.506 TL’ye yükseltilmesi, emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin de net asgari ücret olarak verilmesi öngörüldü.

Teklifin gerekçesinde, AK Parti'nin yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyon ve hayat pahalılığının tahammül edilemeyecek boyutlara tırmandığı öne sürüldü.

TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıktığı, elektrik, doğal gaz ve su faturalarının arttığı, konut kiralarının ise baş edilemeyecek noktalara ulaştığı ifade edildi.

Gerekçede, "Bu sorunlar karşısında AK Parti etkili önlemler alamamış, özellikle emeklileri açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi emeklilere borcumuzdur." ifadeleri yer aldı. (AA)

