Emekliler dikkat, banka hesaplarınızı kontrol edin! SSK Bağkur emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor: 2500 TL yatacak

Emekliye ek zam düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girdi. SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 37,57’den yüzde 11,68 puanlık artışla memur emeklisi zammı seviyesine yani yüzde 49,25’e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN FARK ÖDEMESİ 2500 TL

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranındaki artış üzerinden ödenmişti. SSK emekli maaşı fark ödemeleri yarın yapılacak. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise Çarşamba günü hesaplara geçecek. Geçtiğimiz yıl 7500 TL olarka uygulanan en düşük emekli maaşı alanlar bu yıl rakamın 10 bin TL’ye çıkmasından dolayı hesaplarında 2500 TL ek zam farkı görecek.

“GIPTA İLE BAKILAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rol model olan, sürekli takip edilen, gıptayla bakılan ve örnek alınan bir sosyal güvenlik sistemini yönettiklerini söylemişti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 85 milyon vatandaşın güvencesi, umudu ve geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Sosyal güvenlik noktasında vatandaşlarımızı koruma altına alan, çalışma hayatında kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan ve haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrasında ise eş ve çocuklarını koruma altına alan büyük bir şemsiyedir. Aynı zamanda kurumumuz, devlet ile vatandaş arasındaki bağı ve vatandaşlarımızın devletimize olan güvenini sağlayan kurumdur” ifadelerini kullandı.

MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKLARINI ALDI

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.







