Emekliler dikkat: Bunu asla yapmayın!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin bu yıl 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bunu duyan siber dolandırıcılar vatandaşlara ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı, ödemenizi linkten onaylayarak alabilirsiniz’ gibi mesajlar atmaya başladı. Emekliler SMS yoluyla gönderilen linklere tıkladığında ise dolandırıcılar kişisel bilgileri ele geçirip vatandaşların banka hesaplarını ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar kötü niyetli kişilerin bu tür mesajlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.

"LİNKE TIKLANILDIĞINDA MAALESEF TÜM PARALARINDAN OLABİLİYORLAR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan,

“Dolandırıcıların saldırıları hep aynı ama gündeme göre şekil değiştiriyor. Bugün gündemimiz bayram ikramiyeleri. Sanki size bayram ikramiyesi gelmiş ve o ikramiyenin hesabınıza tanımlanması için gerekli adımları yapmanız gerekiyormuş gibi bir link gönderiyorlar SMS’le. E-Devlet hizmetlerini aldığımız sitenin adresi gibi bir adres yazıyorlar. Linke tıklanıldığında maalesef tüm paralarından olabiliyorlar. Telefonunuzun içindeki bir zaafiyetten tüm telefonunuzun kontrolünü sağlayabiliyorlar. Tüm telefonun kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline tek bir tıkla verebilirler" dedi.

Kaynak: İHA



