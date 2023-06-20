Emeklilere müjde gibi haber! Bankalar kesenin ağzını açtı, refah payı da etkileyecek... Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Banka promosyonları hem artan emekli sayısı hem de emekli maaş zammı öncesi güncellenmeye başladı. Temmuz zammı öncesi bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının yanısıra refah payının da etki edeceği temmuz zammı öncesi birçok özel banka emekli promosyonları için harekete geçti. Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelecek zam ile emekli promosyonları için de artış bekleniyor.

10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bankalar emeklilerin aldıkları ücrete bağlı olarak promosyon tutarlarını belirliyorlar. Ne kadar yüksek emekli maaşı alıyorsanız alacağınız promosyon tutarı da o oranda yüksek oluyor. Bankaların promosyon ücretleri 8 ila 10 bin liraya kadar yükselebiliyor.

ZAMMI BEKLEMEK GEREKİYOR

Emekli maaşındaki artışa göre promosyon tutarının da artması bekleniyor. Şu anda belli bir promosyon rakamı yok. Uzmanlar, emeklilerin maaş artışını beklemelerinin kendileri için faydalı olacağını belirtiyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Emekli maaşını bir bankaya taşırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan uzmanlar, bankalar arasında mutlaka kıyaslama yapılması gerektiğini belirtiyor. Her bir emeklinin kendi durumunu değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.