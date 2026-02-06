Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nda önemli bir değişikliğe gidildi. Emeklilerle ilgili sözleri nedeniyle eleştirilerin odağına oturan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alınırken, Kaya’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atandığı açıklandı.

Kararlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yeni görevlendirmeler yapıldı.

Karara göre, BDDK ikinci başkanlığına Yakup Asarkaya, kurul üyeliklerine Olcay Turan ve SGK Başkanı Raci Kaya atandı. Atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yapıldı.

EMEKLİLERLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, 31 Ekim 2025'te TÜİK'in önünde emekli aylıklarına tepki göstermişti. Emekliler, SGK Başkanı'nın "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78'e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı" sözlerine tepki göstererek görevden alınmasını talep etmişti.

YENİ SGK BAŞKANI BELLİ OLDU

SGK Başkanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yunus Elitaş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca yapıldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı. Görevden alınan isimler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün oldu.

Görevden almalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Öte yandan, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de Selehattin Kal atandı.

SGK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Söz konusu atama, 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hükümlerine göre gerçekleştirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır