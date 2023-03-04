Emeklilik başvurusu yetişmeyen EYT’liye Mayıs’ta çift maaş! SGK ve Bağ-Kur’da kesinti yok! Memurlara istisna…

Milyonların beklediği EYT düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Artık başvuru süreci de resmen başladı. Başvurular SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formların doldurulmasıyla gerçekleşecek. Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin hemen emekliye ayrılması bekleniyor.

EYT'lilerin büyük çoğunluğunun SGK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı, çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek. Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK EYT’LİNİN EMEKLİLİK BAŞVURU SÜRECİ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek. Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacaklar. Bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecekler. Daha sonra emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek. Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Burada tek istisna memur olmakta. Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor. Diğer emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor.

EYT’LİLER NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor. Aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira olup, SSK emeklileri için 7 bin 797 lira, Bağ- Kur'dan emekli olanlar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar da 12 bin 389 lira alacak.

MAAŞLAR NİSAN'DA ÖDENECEK

EYT'liler için başvuru süreci Mart ayı itibariyle başlayacağından ilk maaş hesabı da 1 Nisan'dan itibaren yapılacak. Böylece yetiştiği takdirde EYT'liler ilk maaşların Nisan ayında alabilecekler. Yetişmediği takdirde ise Mayıs ayında hem Nisan’ın hem de Mayıs'ın maaşları birlikte toplu olarak ödenecek.

İKRAMİYE VE TEMMUZ ZAMMI

Mart ayında başvuru yapacak olan 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşın ilk maaşları Nisan ayında hesaplanacağından bu ay içinde ödenecek olan Ramazan bayramı ikramiyesinden de yararlanacaklar. Bu emekliler daha sonra Temmuz ayında yapılacak emekli enflasyon artışından da yararlanarak yeni maaşlarına kavuşacak. EYT'li vatandaşların maaş hesabı da tüm emekliler gibi bütün kazançlara bakılarak yapılacak.



