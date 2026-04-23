Emeklilik için kritik detayı İsa Karakaş açıkladı

Emeklilik sistemine ilişkin detaylar çalışma hayatındaki her yaştan insanı ilgilendiriyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş kritik bir ayrıntıyı aktardı.

Emeklilik için kritik detayı İsa Karakaş açıkladı
Hande Dağ
Emekli olduktan sonra çalışma konusu pek çok kişi için bazı soru işaretlerini taşıyor. Uzman isim, tarih vererek bu konuyla ilgili merak edilenleri dile getirdi.

"EMEKLİ OLMAYA BAŞLADIKLARI ZAMAN YENİDEN ÇALIŞMA HAYATINA ADIM ATTIKLARINDA..."

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik sistemi tamamen değişti. Biliyorsunuz 2008 Ekim itibarıyla temeller atıldı. Artık emekli olmaya başlayanlar eyvah demeye başladı. Ve özellikle 2028 yılına geldiğimiz zaman yani 2 yıl sonra 20 yılı dolan emekli olmaya başlayacak. Yani normal emeklilik için 2 yıl sonra 2028 yılına geldiğimiz zaman çoğunluk emekli olmaya başlayacak. Emekli olmaya başladıkları zaman yeniden çalışma hayatına adım attıklarında SGK dur diyecek. Neden dur diyecek? Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamazsın diyecek. O kişi diyecek ki neden çalışamıyorum, herkes çalışıyor... Senin girişin artık 1 Ekim 2008 sonrası olduğu için. Böyle bir sorun var. 2008 yılı öncesi olanlar şanslı.

"NE YAPIP EDİP..."

Gençler için özellikle diyelim ki bugünden itibaren çalışma hayatına girdiği zaman SGK'lı olduğu zaman, SSK'lı Bağkurlu olduğu zaman ya da memur olduğu zaman artık gençlerimizi bekleyen tablo nedir? Artık öyle erken emeklilik olayı bitti. 58 yaşında kadınların emekliliği bitti. 60 yaşında emeklilik olayı bitti. Bir düşünün bugün itibarıyla bir kişi memur olduğu zaman 25 yıl gerekiyor. Dolayısıyla 65 yaşından önce emekli olamayacak. Ha ben kadın memurum ya da ben girişimciyim, bağkurluyum, kadınların erkeklere göre daha erken emekliliği vardı diye soracak. O da bitiyor. Neden bitiyor? Çünkü kadın erkek ayrımı olmadan 2048 yılına kadar primini dolduranlar 65 yaşından önce emekli olmaları mümkün olmayacak. Özetle bugünden itibaren çalışma hayatına giren ya da geçen yıl 2 yıl önce 3 yıl önce çalışma hayatına giren gençlerin dikkat etmesi gereken mesele şudur. Eğer ki girişleri geriye doğruysa, SSK'lı olarak çalışıyorsa 20 yıl prim gerekiyor. Bu 20 yıl primi ne yapıp edip bir an önce doldurmaları gerekiyor. Geç doldurdukları müddetçe emeklilik yaşları artıyor ve 65'te sabitleniyor"

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses'in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

TOKİ'den mesaj geldi: İstanbul'da 500 bin konut kurasının çekileceği saat belli oldu

