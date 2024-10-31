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Emeklilik yaşı artıyor mu? Kaç olacak? Artık resmen masada... Bir ilk oldu, 2025 programına girdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.10.2024 07:37
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Emeklilik yaşı artıyor mu? Çalışma hayatındaki milyonlarca kişi bir yandan emeklilik hayali kurarken, diğer yandan da bu soruya yanıt arıyordu. Son zamanlarda konuşulmaya başlanan emeklilik yaşının artırılması konusu resmi olarak gündeme girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan 2025 yılı programında emeklilik yaşının “doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa” uyumlu olarak belirleneceği ve otomatik ayarlanacağı belirtildi. Buna bağlı olarak da emeklilik yaşının artması bekleniyor.

Emeklilik yaşı artıyor mu? Kaç olacak? Artık resmen masada... Bir ilk oldu, 2025 programına girdi

İşçisi, memuru, özel sektörde çalışanı herkes neredeyse çalışma hayatının başından itibaren emeklilik hayali kurarken; emeklilik yaşının değişeceği iddiaları gündemden düşmüyor. Milyonlarca çalışan "Emeklilik yaşı artıyor mu? Emeklilik yaşı kaç olacak?" sorularına yanıt ararken, ilk kez resmi olarak emeklilik yaşında değişiklik sinyali geldi.

EMEKLİLİK YAŞI 2025'TE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan 2025 yılı programında yer alan bir detay dikkat çekti. Söz konusu programa göre sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gelecek yıl emeklilik yaşı gözden geçirilecek.

Programda, “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” bölümünün “politika ve tedbirler” başlığı altında, “Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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EMEKLİLİK YAŞI DA ARTABİLİR

Yaşam süresinin arttığına yönelik tespitlerle birlikte, emeklilik yaşının da önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor.

Türkiye’de emekli yaşının 65 olarak yeniden belirlendiği 2000’li yıllarda ortalama yaşam beklentisi 68 yıl olarak hesaplanırken; son çalışmalarda bu yaşın arttığı görülmüştü.

EMEKLİLİK YAŞI KAÇ OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplam 77.3 yıl. Bu süre erkeklerde 74.7, kadınlarda 80 yıl olarak hesaplanıyor.

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ÜNİVERSİTELİYE BES

Bunun dışında iktidar bir süredir tamamlayıcı emeklilik sistemini (TES) yaşama geçirmek istiyor. Ancak sendikalar kıdem tazminatının da bunun içine alınacağına işaret ederek düzenlemeye karşı çıkıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; yıllık programda, otomatik katılım sisteminin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacağı belirtildi.

Bunun için de “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından oluşturulan tamamlayıcı emeklilik sistemi modeli, bireysel emeklilik sistemi (BES) danışma kurulu ile istişare edilecektir” denildi.

Programda, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların yaşama geçirileceği de kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
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