Emeklinin bayram ikramiyesinde Erdoğan detayı! İsa Karakaş rakam verip açıkladı

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Yeni yıl zammını cebine koyan emekli, 2018’den beri aldığı bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağını takip ediyor. Uzmanlar beklentilerini açıklarken SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, dikkat çeken bir noktaya değindi.

TGRT Haber’e konuşan Karakaş, şu anda 4 bin TL olan bayram ikramiyesi için yeni senaryoları açıkladı. Ankara kulislerinde emekli ikramiyeleriyle ilgili konuşulanları anlatan Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dikkat çekti.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

Karakaş, bu konudaki belirleyicinin ekonomi yönetimi olduğunu ifade ederek, ortada bir çalışmanın olmadığının altını çizdi.

Ankara’da yüzde 25 ile yüzde 50 formülü konuşulduğunu belirten Karakaş, “17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Yüzde 25'lik artışla 5 bin lira olması öngörülüyor” dedi.



ERDOĞAN DETAYINI AÇIKLADI

Karakaş, Erdoğan ile ilgili detayı şu sözlerle anlattı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatif kullanmasıyla bu rakam 5 bin 500 liraya hatta 6 bin liraya kadar çıkabilir. Bir diğer senaryoda ise bu bayramda 5 bin, Kurban Bayramı'nda 6 bin liraya da çıkarılabilir. Özetle 5 bin ile 6 bin TL arasında bir rakam olacağını söyleyebiliriz”



1 MAAŞ İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Bir maaş ikramiye verileceğine dair iddialara da yanıt veren Karakaş, “Biz umut tüccarlığı yapmıyoruz. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 1 maaş diyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 5-6 bin lira arasında olması bekleniyor” deyip sözlerini noktaladı.