Emeklisi, çalışanı… Önce toplu sözleşme, sonra 3600 ek gösterge! Memur maaş zammı için çifte hazırlık: 4 yıllık üniversite mezunu olanlar…

Memur maaşı zammı için kritik öneme sahip 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken bir başka düzenleme için daha çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilerek birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak.

Sürece ilişkin tüm detaylar etraflıca değerlendirilirken konuya ilişkin TRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta” dedi.

EĞİTİM DURUMU ETKİLİ OLUYOR

Memuriyet derecelerini ise birçok faktörün etkilediğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumunun birinci dereye etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üniversite mezunlarının gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde zaten birinci dereceye hak kazandıklarını söyleyebiliriz.”

3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.



