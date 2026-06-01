Üreticinin yüzü güldü: '500 kilogram verim alınması bekleniyor'

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Osmaniye'de bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle arpa hasadı 15 gün gecikmeli başlarken yılın ilk hasadında elde edilen yüksek verim ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetiştirilen önemli tarım ürünlerinden arpanın hasadına başlayan çiftçiler, yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtti. Düziçi ilçesi Farsak köyünde gerçekleştirilen yılın ilk hasadında elde edilen yüksek verim ise üreticinin yüzünü güldürdü. Bölgede üretim yapan çiftçi İdris Kılıç, geçen yıl dönüm başına 200 ila 250 kilogram arasında verim aldıklarını, bu yıl ise dönüm başına 550 ila 600 kilogram ürün beklediklerini söyledi.

Geçmiş yıllara kıyasla hasat döneminin bu sene sarktığını belirten Güneş, "Vatanımıza, milletimize ve çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Bu yıl yağışlar nedeniyle hasat yaklaşık 10-15 gün gecikti. Allah hayırlısını versin. Dönüm başına tahmini 550-600 kilogram verim bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yılki verimin yüzde 50-60 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl dönümden 200-250 kilogram ürün alırken, bu yıl 550-600 kilogramın üzerinde verim bekliyorum. Verimin iyi olmasını önce Cenab-ı Allah'ın lütfuna, ardından yağışların olumlu etkisine bağlıyoruz. Depo dolum dönemine de çok az bir zaman kaldı" diye konuştu.

"500 KİLOGRAM VERİM ALINMASI BEKLENİYOR"

Yağışlar sebebiyle yaşanan 10-15 günlük gecikmenin olduğunu söyleyen Selahattin Kürklü, "Şu anda İdris kardeşimizin arpasını biçiyoruz. Allah bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. Arpası oldukça iyi görünüyor. Ancak bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle verimde bir miktar düşüş yaşanabiliyor. Buna rağmen yaklaşık 500 kilogram verim alınması bekleniyor. Arpa genel olarak güzel durumda, ancak aşırı yağışlar verimi bir miktar etkilemiş görünüyor" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Denizli'deki facia 'geliyorum' demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

